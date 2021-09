Kansenmissend Heracles lijdt pijnlijke nederlaag in Friesland

In tegenstelling tot het gewonnen duel met AZ kregen Bilas Basaçikoglu en Delano Burgzorg op het kunstgras van Leeuwarden dit keer wel een basisplaats van Heracles-trainer Frank Wormuth. Dat ging ten koste van Mohamed Amissi en Nikolai Laursen. Ondanks dat het voetballend allerminst hoogstand was wat beide formaties lieten zien, vielen de kansen als rijpe appelen uit de boom in de eerste helft.

Breij krult openingstreffer binnen

Nadat Mats Knoester met een kopbal bijna wist te profiteren van het mistasten van doelman Sonny Stevens, was het aan de overkant even later wél raak. In een van de spaarzame aanvallen van de thuisploeg wist Michael Breij met een knap geplaatst schot de 1-0 achter doelman Janis Blaswich te schieten.

Michael Breij zorgt voor de knappe Friese openingstreffer (Foto: Orange Pictures)

Grote kansen Heracles

Aanleiding voor Heracles om direct op zoek te gaan naar de gelijkmaker en het creëerde in het vervolg dan ook tal van kansen om de marge weer te herstellen. Kaj Sierhuis had het vizier van dichtbij niet op scherp en twintig seconden later spatte een kopbal van diezelfde Sierhuis uiteen op de lat. De veruit grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Giacomo Quagliata, maar de Italiaanse linksback schoof van dichtbij naast het bijna lege doel van Stevens.

Cambuur verdubbelt marge

Tot overmaat van ramp moesten de Almelose bezoekers aan het begin van de tweede helft lijdzaam toezien hoe Mees Hoedemakers namens Cambuur voor de 2-0 zorgde. Op de rand van het strafschopgebied knalde de middenvelder met een lage inzet raak.

Bakis en Vloet

Met de moed der wanhoop ging Heracles daarna op jacht naar de aansluitingstreffer. Invaller Sinan Bakis kon de spanning terugbrengen, maar na een handige aanname schoot de Duitse spits nipt over. Ook Rai Vloet kreeg tien minuten voor tijd nog een grote kans om tot scoren te komen, maar ook de maker van het beslissende doelpunt tegen AZ faalde van dichtbij.

Treffer Bakis komt te laat

In de slotminuut bracht Bakis de spanning nog even terug door de 2-1 aan te tekenen, maar verder dan die late treffer kwam Heracles niet. Daardoor lijdt Heracles de eerste uitnederlaag van het Eredivisieseizoen.

SC Cambuur - Heracles Almelo 2-1

1-0 Breij (25)

2-0 Hoedemakers (47)

2-1 Bakis (90)

Arbiter: Bos

Geel:

SC Cambuur: Stevens; Schmidt (Ter Heide/78), Mac-Intosch, Van der Meer, Bangura; Jacobs (Paulissen/63), Hoedemakers, Maulun; Breij (Kiss/82), Boere, Kallon.

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente (Les/76), Knoester, Quagliata; Schoofs, Vloet, De la Torre; Basaçikoglu (Azzaoui/69), Sierhuis (Bakis/60), Burgzorg (Amissi/69).