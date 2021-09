OM wil werkstraf voor Almeloërs die kozijnenboer zouden hebben mishandeld

De tand werd later door de politie teruggevonden in de bestelbus van de 56-jarige verdachte. De twee verdachten werden vervolgens aangehouden en zaten daarna een aantal dagen in voorarrest.

Geen levering

Vandaag kwam de aap uit de mouw. Het slachtoffer is een handelaar in kunststof kozijnen die door de 56-jarige was ingeschakeld om nieuwe kozijnen te leveren voor zijn dochter. Die was hoogzwanger en voor de geboorte moest haar huis opgeknapt zijn. Nadat 3000 euro was betaald, bleef levering van de kozijnen echter uit. Ruim een half jaar werd de 56-jarige naar eigen zeggen aan het lijntje gehouden. Totdat hij er genoeg van had.

Op 12 juni 2020 kwam de zaak tot een explosief eind. Er werd een afspraak gemaakt om, samen met de handelaar, de beloofde kozijnen te gaan halen. Samen met de 38-jarige reden de handelaar en de aanstaande grootvader naar het kozijnenbedrijf in Bornerbroek. Daar bleek helemaal geen bedrijf te zitten, waarna de vlam in de pan sloeg. Tijdens een hevige woordenwisseling kreeg de handelaar een vuistslag op zijn mond en brak de tand af.

Recht in eigen handen

De officier van justitie heeft uiteindelijk niet voldoende bewijs voor een ontvoering of gijzeling. Een poging tot afpersing - de 56-jarige wilde de betaalde 3000 euro onder dwang terug hebben - is wel te bewijzen. "Jullie hebben het recht in eigen hand genomen" zegt de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.