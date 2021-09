Energiek FC Twente zet sterke opmars voort met thuiswinst op AZ

Evenals in de gewonnen uitwedstrijd bij Vitesse was FC Twente ook tegen AZ uitermate snel bij de les. Ricky van Wolfswinkel herhaalde het kunstje van Robin Pröpper van vorige week door razendsnel voor de vroege openingstreffer te zorgen. Na slechts 32 seconden legde Michel Vlap - na een snelle Twentse aanval - de bal panklaar voor Van Wolfswinkel, die koelbloedig de 1-0 binnen kon schuiven.

Rots profiteert van geblunder

Het meeste balbezit was voor AZ in de eerste helft en dat resulteerde na de vroege openingstreffer ook in kansen voor de geplaagde ploeg uit Alkmaar, maar Lars Unnerstall wist - zoals wel vaker dit seizoen - een Twentse tegentreffer te voorkomen. Na ruim een kwartier zat Twente op rozen toen Daan Rots wist te profiteren van een kapitale fout van Timo Letschert. De rechtsbuiten pakte het cadeautje dankbaar uit en dat betekende zijn eerste doelpunt in de Eredivisie: 2-0. AZ-trainer Pascal Jansen greep direct in door Letschert vroegtijdig naar de kant te halen.

Unnerstall onderscheidt zich

De Griekse AZ-spits Vangelis Pavlidis kon de spanning vlak na de 2-0 tot twee keer toe terugbrengen, ware het niet dat doelman Unnerstall andermaal bij de pinken was om het gevaar onschadelijk te maken. Op slag van rust kwam AZ via een beproefd recept van Jesper Karlsson toch terug in de wedstrijd. De handige Deense linksbuiten kwam met een van zijn bekende dribbels naar binnen en liet vervolgens in de korte hoek Unnerstall kansloos: 2-1.

Lars Unnerstall keepte wederom een dijk van een wedstrijd (Foto: Orange Pictures)

Sterk Twente na rust

Doelpuntenmaker Van Wolfswinkel bleef halverwege achter in de kleedkamer en werd vervangen door Manfred Ugalde. Waar AZ in de eerste helft voor de meeste dreiging zorgde, was het na rust de beurt aan Twente om het spel te maken. Met een tomeloze energie en inzet werden de Alkmaarders in de verdedigende stellingen gedrukt, maar grote kansen bleven vooralsnog uit voor de thuisploeg. Ook AZ wist weinig tot niets te creëren.

Derde zege op rij

Vijf minuten voor tijd kon Ugalde de wedstrijd definitief in het slot gooien, maar het schot van de behendige Costa Ricaan miste kracht. In blessuretijd kwam de definitieve beslissing er alsnog toen Dimitrios Limnios - na knap voorbereidend werk van invaller Virgil Misidjan - knap de 3-1 binnenschoot. Door de zege klimt FC Twente naar de subtop in de Eredivisie.

FC Twente - AZ 3-1

1-0 Van Wolfswinkel (1)

2-0 Rots (17)

2-1 Karlsson (44)

3-1 Limnios (90+1)

Arbiter: Makkelie

Geel: Martins Indi, De Wit, Pröpper, Gudmundsson. Hatzidiakos

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers (Dumic/89), Pröpper, Sadílek (Oosterwolde/72); Brama, Vlap, Zerrouki (Bosch/82); Rots (Misidjan/72), Van Wolfswinkel (Ugalde/46), Limnios.

AZ: Vindahl Jensen; Sugawara; Letschert (Hatzidiakos/22), Martins Indi, Wijndal (Oosting/75); Reijnders (Aboukhlal/46), De Wit (Evjen/69), Midtsjö; Gudmundsson, Pavlidis (Duin/75), Karlsson.