Schoofs baalt van onnodige nederlaag Heracles: "Duidelijk meer kansen gehad"

"Het is frustrerend. Ik denk dat we duidelijk meer kansen hadden dan de tegenstander, maar zij schieten ze erin en wij niet. Dan verlies je", was de simpele verklaring van de middenvelder. "We moesten na de tegengoal nog harder aan de bak. Ik denk dat we over de hele wedstrijd goed voetbal hebben gespeeld. Zonder veel weg te geven. Zij schieten twee keer van buiten de zestien en die gaan er allebei in."

Mentale tik

Vlak na rust kreeg Heracles de tweede tegentreffer te verwerken en dat zorgde voor een mentale tik bij de Heraclieden. "Zo snel na rust was dat zeker een klap. We kwamen gretig uit de kleedkamer om de achterstand recht te zetten. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je niet zo snel na rust die tweede tegen krijgt."

Zes punten in komende duels

Met vier punten uit zes wedstrijden is Heracles het seizoen matig begonnen, dus volgens Schoofs moet het in de komende twee thuiswedstrijden gebeuren. "We krijgen nu RKC en Willem II thuis en dat moeten verplicht eigenlijk twee overwinningen worden. Dat zeg ik nu makkelijk want dat zal lastig worden, maar als we spelen zoals vandaag komt dat wel in orde", besluit de middenvelder.