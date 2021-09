Rots trots op zijn eerste eredivisietreffer: "In eigen stadion, het mooiste wat er is"

Daan Rots was donderdagavond een van de Twentse smaakmakers in de zegetocht tegen AZ (3-1). De rechtsbuiten bekroonde zijn sterke spel met zijn eerste treffer in de Eredivisie. De avond kon dan ook niet stuk voor de aanvaller van FC Twente.

"Fantastisch. Het is heerlijk om drie wedstrijden in de basis te beginnen en dan ook drie keer te winnen. En dan vandaag mijn goal, in eigen huis. Het mooiste wat er is", glunderde Rots na afloop. "AZ kan goed voetballen, maar ik denk dat wij wat scherper waren in de eerste helft. Na de 2-0 werden zij wakker geschud en gingen ze beter voetballen."

Nonchalance

Na een kwartier profiteerde Rots van opzichtig falen van AZ-verdediger Timo Letschert, die zich de bal liet ontfutselen door de Twente-aanvaller. "Het leek een beetje nonchalant van hem en het was een beetje slimmigheid van mij. Wij oefenen ook op zulke situaties. Ik zag een kans, want hij wilde de bal terugspelen en ik kon mijn voet er tussen zetten. Toen bleef ik rustig voor de goal en kon ik binnenschuiven."

Misidjan

"De ontlading was groot toen de 3-1 binnenviel", vervolgt hij. "De actie van Misidjan was voortreffelijk en hij speelde hem op het juiste moment af. Ook fantastisch binnen geschoten door Dimitrios (Limnios, red.). Dus dat is top."