Meer overlast door verwarde personen: "Mijn vrouw durft de deur niet meer open te doen"

"Mijn vrouw durft de deur niet meer open te doen", zegt een bewoner van een sociale huurwoning in Zwolle. Hij en zijn vrouw ervaren net als vele anderen overlast van een omwonende in psychische nood. Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp van Swollwacht trekt daarom aan de bel. Ze kreeg binnen anderhalve maand meer dan twintig mails van bewoners die extreme overlast ervaren van hun buurman of -vrouw. Volgens de Woonbond speelt het verminderen van bedden in de GGZ een rol in deze problematiek.

Volgens de klagende bewoners gaat het om personen die verward gedrag vertonen. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten en krijgen volgens hen niet of nauwelijks reactie op het uiten van hun zorgen bij de politie of woningcorporatie. De fractievoorzitter benoemt dat de begeleiding van de personen die verward gedrag vertonen onvoldoende is. Daarom stelt ze vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

"De buurman geeft zelf ook aan dat hij hulp nodig heeft" Bewoner

Bedreigingen

De angst onder bewoners is groot. Ze willen hun verhaal doen, maar alleen anoniem: bang voor de gevolgen wanneer de persoon in kwestie hun verhaal te zien krijgt. Zo worden ze bedreigd, maar ook hun banden worden lek gestoken. Een voorbeeld van zo'n bedreiging is: "Anders moet ik een keer bij je dochter langskomen en ik weet niet of zij dit wel overleeft".

Theo Scholte, woordvoerder van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, herkent deze angst. Het speelt ook bij medewerkers van woningcorporaties: "Het aantal personen dat verward gedrag laat zien, neemt toe. Ook lijken de gedragingen extremer te worden. Er zijn zelfs corporaties die -tijdelijk- bewaking inhuren, omdat de medewerkers zich anders niet meer veilig voelen".

Camera bij voordeur

Een bewoner is zelfs zo bang dat zij camera’s heeft geïnstalleerd en de voordeur niet meer open doet. Ze voelt zich dus niet langer veilig in haar eigen huis. De bewoners - met wie RTV Oost gesproken heeft - laten weten meermaals contact te hebben opgenomen met de desbetreffende woningcorporatie, maar volgens hen krijgen zij nauwelijks reactie.

De reacties die zij krijgen van woningcorporaties zijn: “We zijn er mee bezig, maar we kunnen er niks over zeggen” of “blijf meldingen doen. Als het dossier straks groot genoeg is, kunnen we stappen ondernemen”.

Ergens anders slapen

De mensen die hun verhaal doen, zeggen dat ze al lange tijd overlast ervaren. Een bewoner was bang dat het ernstig uit de hand zou lopen, twee buren zochten zelfs ergens anders onderdak uit angst voor de overlast van een buurman die in psychische nood verkeerde.

In dit specifieke geval is het uiteindelijk zo ver uit de hand gelopen dat de politie deze persoon heeft meegenomen, nadat hij 's nachts zijn inboedel door zijn ramen naar buiten heeft gegooid en een deur van een buurvrouw heeft ingetrapt. Deze persoon verblijft nu in een instelling.

Hoe ver

Bewoners vragen zich af hoe ver het uit de hand moet lopen voordat instanties kunnen ingrijpen. Silvia Bruggenkamp stelde dezelfde vragen binnen het college van bestuur in Zwolle, maar heeft hier nog geen antwoord op ontvangen.

De woordvoerder van de branchevereniging zegt hierover: "Corporaties hebben steeds vaker te maken met mensen die nu zelfstandig wonen, maar eigenlijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het aantal meldingen bij de politie van overlast door verwarde personen bedroeg meer dan honderdduizend in 2020, een stijging van vijf procent ten opzichte van 2019."

"Ik heb zo vaak de politie gebeld dat ik de tel kwijt ben" Bewoner

Aanpak

Op dit moment is de wijkagent de schakel tussen de bewoners en de zorg. Een bewoner vertelt: "Als ik contact opneem met de wijkagent dan gaat hij bij de buurman langs voor een gesprekje waarna het even rustig is, maar dat is van korte duur. Ik begrijp ook dat zij hun best doen, maar daar heb ik niks aan".

Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser is de overlast ook niet zomaar opgelost. “Soms zijn zelfs juridische procedures nodig door verhuurders of moeten gemeentelijke bestuurders ingrijpen. Dat zijn zware middelen.”

Begrip

De bewoners die hun verhaal doen, hebben wel begrip voor de situatie van de personen die verward gedrag vertonen. Ze benoemen meermaals dat zij ook een plek om te wonen verdienen. De overlast gaat alleen zo ver dat er volgens bewoners maar één oplossing is, en dat is dat de verwarde personen moeten vertrekken.

Aedes: "Wanneer iemand uit huis wordt gezet, omdat de situatie voor onder andere de buren niet meer veilig is, dan krijgt diegene van dezelfde corporatie een andere woning aangeboden, met een contract onder voorwaarden. Zo’n voorwaarde kan ook zijn dat de persoon zorg accepteert".

Bezuinigingen

Ook de woonbond herkent de problematiek. "Wij zien dit veel gebeuren. Dat komt doordat er bezuinigd is op het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dan zie je dat de overlast en druk op de sociale huurwijken stijgt", zegt woordvoerder Marcel Tip. Hij vindt dat daar iets aan moet gebeuren.

"Zijn we niet te ver doorgeschoten in de bezuinigingsgekte in de GGZ?" Marcel Tip, woordvoerder Woonbond

Ambulantisering

Volgens Hans Kroon, bijzonder hoogleraar Ambulantisering en Deïnstituitionalisering, is het niet de schuld van de GGZ. Hij denkt dat de ambulantisering ook een belangrijke oorzaak is. Dat houdt in dat mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij.

Hij benoemt dat het een collectieve verantwoordelijkheid is van diverse betrokkenen. Met betrokkenen bedoelt hij de gemeente, politie, woningcorporatie, GGZ en andere zorginstanties. Daarnaast wijst hij erop dat deze verwarde personen vaak een complexe problematiek hebben. Dit los je volgens Kroon niet op door meer geld in de GGZ te stoppen. Volgens Kroon moet er meer samenwerking komen tussen de verschillende partijen.

De fractievoorzitter van Swollwacht verwacht eind september antwoord te krijgen op de gestelde vragen.