Lang niet heel Overijssel rijdt binnen twintig minuten naar een teststraat

De anderhalve meter afstand verdwijnt morgen in het grootste deel van de Nederlandse samenleving. Niet-gevaccineerde Nederlanders moeten zich voortaan laten testen als ze bijvoorbeeld naar het café willen. Dat is lang niet overal even eenvoudig.

Bezoekers van onder meer de horeca, theaters en bioscopen zijn vanaf morgen verplicht om hun coronatoegangsbewijs te laten zien. In de CoronaCheck-app kan je een QR-code downloaden als je volledig gevaccineerd bent, onlangs corona hebt gehad of je de afgelopen 24 uur negatief op corona bent getest.

Druk vanuit Kamer

Vanuit de Tweede Kamer is druk uitgeoefend op de regering om ervoor te zorgen dat iedereen een testlocatie in de buurt krijgt. BBB-leider Caroline van der Plas uit Deventer stelde in een motie een maximum voor van dertig minuten autorijden. De motie werd door de hele Kamer gesteund, en demissionair minister De Jonge beloofde daarop dat 90 procent van de bevolking binnen twintig minuten met de auto bij een testlocatie zou kunnen komen.

Maar dat lukt lang niet overal, blijkt uit onderzoek van NOS Op 3. Op de landkaart met reisafstanden naar de dichtstbijzijnde testlocatie valt in onze provincie de grensstreek op, maar ook in grote delen van Salland en in het noorden van Overijssel moeten mensen langer rijden. In onze provincie kan je je laten testen in Zwolle, Deventer, Hardenberg, Hengelo, Enschede en Almelo.