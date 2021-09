Eerste Syrisch-orthodoxe priester van Nederland op 78-jarige leeftijd overleden: "Iedereen kende hem"

Ghori Gabriël Kaya kwam in 1981 vanuit Turkije naar Hengelo. Daar werd hij de eerste Syrisch-orthodoxe priester van ons land en hielp gastarbeiders met het opbouwen van een nieuw leven in Twente. Gisteren overleed hij thuis, in het bijzijn van zijn familie, op 78-jarige leeftijd. "Hij was geliefd. Eigenlijk alle Syrisch-orthodoxe mensen kennen hem."

Ghori Gabriël Kaya werd geboren in Turkije. Omdat het in zijn geboorteland niet veilig was voor Syrisch-orthodoxen, vluchtte hij in de jaren '70 naar Nederland. Daar werd hij de priester van de St. Johannes kerk in Hengelo. "Hij was een van de eerste priesters van Europa", vertelt kerkbestuurder Habib Faal.

Grote gemeenschap

Mede door Ghori Gabriël streek de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Twente neer. "Hij bood ze een veilig onderkomen, nadat ze als gastarbeider hierheen kwamen. Hij hielp ze en gaf ze de ruimte om een nieuw leven op te bouwen", vertelt Faal. "Hij heeft zoveel betekend voor de gemeenschap."

Al snel werd de gemeenschap zo groot dat er een extra kerk moest worden bijgebouwd: de Moeder Gods Mariakerk. Ghori Gabriël verhuisde samen met zo'n zevenhonderd gezinnen naar die kerk. "Hij kende echt iedereen in de gemeenschap, ieder gezin heeft wel een persoonlijk verhaal."

Luisterend oor

Zo heeft Ghori Gabriël een heleboel kinderen in zijn gemeenschap gedoopt. "Hij wist zelfs welk kind bij welk gezin hoorde", vertelt Faal trots. "Maar daardoor kon hij ook invloed uitoefenen. Als het bijvoorbeeld de verkeerde kant op ging met een gezin, ging hij daarover met ze in gesprek. Een luisterend oor."

Volgens Faal heeft de priester ervoor gezorgd dat de gastarbeiders zich in Twente thuis voelden en zich konden ontwikkelen. "Mede door hem doet ons volk het goed. Qua ontwikkeling, meedoen in de maatschappij en studies. Hij is daar heel belangrijk in geweest."

Gezondheid

Vorig jaar oktober nam een Zweed het stokje over van Ghori Gabriël. De gezondheid van de priester ging steeds verder achteruit. Hij had veel last van zijn longen, waardoor hij ook een tijdje was opgenomen in het ziekenhuis van Almelo. Tot twee weken geleden, toen ging hij naar huis om zijn laatste dagen te slijten.

Hij werd daarbij omringd door zijn vrouw en zoons, maar Ghori Gabriël miste nog iemand. "Zijn dochter woont in Duitsland en was daar nog. Hij zei ook tegen zijn zoons dat hij nog niet zou vertrekken. Uiteindelijk kwam ze gisteren vanuit Duitsland hierheen. Toen ze een kwartier aan zijn bed had gezeten, is hij overleden. Dus dat is eigenlijk wel mooi."

Uitvaart

Volgens Faal is de priester een van de grondleggers van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Overijssel. Hij wordt dan ook bijgezet in het het klooster in Glane. Bij de rouwplechtigheid zullen geestelijk leiders van over de hele wereld aanwezig zijn. Dat was ook het geval toen in 2018 Hanna Kulhan werd begraven.