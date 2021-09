Wieland Water doet aangifte tegen Vitens: "Onterecht aan de schandpaal genageld"

Klanten van waterbedrijf Vitens zijn deze week benaderd door Wieland Water. Volgens Vitens zou Wieland in telefoongesprekken beweerd hebben dat zijn bedrijf samenwerkt met Vitens. "Dat heb ik nooit gezegd", reageert Wieland. "En mijn medewerkers ook niet. We werken niet samen met Vitens en het zou uit den boze zijn om dat te zeggen."

Ook ontkent Wieland dat hij - of zijn medewerkers - hebben gezegd dat de waterkwaliteit in Twente onvoldoende is. Een argument dat volgens klanten van Vitens wel genoemd is. Een woordvoerder van Vitens zei eerder deze week aangifte tegen Wieland Water te overwegen.

Kookadvies

Afgelopen weken was er veel te doen over de waterkwaliteit van Vitens in Oldenzaal en omgeving. Op vrijdag 2 september werd bekend dat het water vervuild was met E-coli en enterococcen, bacteriën die veelvuldig voorkomen in de darmen van zoogdieren en mensen. Tienduizenden huishoudens kregen het advies om het kraanwater te koken voor gebruik. Afgelopen zondag werd dit advies weer ingetrokken.

Donderdagavond gaf Vitens opnieuw een kookadvies uit, dit keer voor 66 huishoudens in Almelo. In dit geval is een leidingbreuk de oorzaak. Deze situatie staat dus los van de eerdere problemen in Oldenzaal en omgeving. Naar verwachting wordt het kookadvies in Almelo maandag weer opgeheven.

Onlangs ingeschreven

Wieland probeert potentiele klanten in telefoongesprekken een drinkwaterfilter te verkopen. Die wordt dan voor een bedrag van enkele honderden euro's geplaatst in het keukenkastje. Het zou zorgen voor een hogere kwaliteit van het water.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf Wieland Water op 16 september 2021 is ingeschreven, op het moment dat inwoners van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland nog het advies kregen om het kraanwater eerst te koken voor het te drinken. Op dat moment was onduidelijk hoe lang de problemen nog zouden duren.

Volgens Wieland is het toeval dat zijn bedrijf is ingeschreven op het moment dat delen van Twente kampten met drinkwaterproblemen. "Een bedrijf oprichten doe je niet in een dag, ik ben hier al veel langer mee bezig."

'Duizenden klanten'

Wieland zegt dat hij eind augustus al begonnen is met zijn bedrijfsactiviteiten. Op zijn website valt te lezen dat hij in die korte tijd desalniettemin 4.250 tevreden klanten heeft geworven. Wieland: "Ja, het gaat heel hard nu". Ook staat op zijn website dat hij inmiddels actief is in vijf landen. Desgevraagd laat Wieland weten dat dit gaat om Nederland, België, Spanje, Turkije en Marokko: "Vooral in die laatste twee landen is de waterkwaliteit slecht".

Website (Foto: Wieland Water)

Inmiddels heeft Wieland een afspraak staan met de politie om aangifte te doen. Hij meent dat zijn bedrijfsnaam ten onrechte door het slijk is gehaald. Vitens overweegt ook aangifte. Beide partijen hebben elkaar overigens nog niet gesproken. Volgens Vitens lukt het niet om Wieland te bereiken. Wieland daarover: "Ze hebben één keer geprobeerd te bellen, echt moeite hebben ze niet gedaan dus".

Na de waarschuwing van Vitens maakte Wieland in allerijl een Facebookpagina aan voor zijn bedrijf. Daarop plaatste hij de volgende verklaring:

