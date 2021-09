Lokale energiecoöperaties willen regie houden: “Die windmolens komen wel, maar omwonenden willen meebeslissen”

Toen de provincie Overijssel het buitengebied van Nieuwleusen op het oog kreeg als potentieel windmolengebied, hadden de gemeenteraad en de omwonenden hun twijfels. “Toen is wel de wens uitgesproken door de gemeente dat de inkomsten terug moesten vloeien naar de lokale gemeenschap”, zegt Lambert. “Op die manier kwamen Nieuwleusen Synergie, gemeente en de provincie Overijssel samen en hebben we het project opgepakt.”

Japans pensioenfonds

In het gebied draaien al acht windmolens. Die inkomsten vloeien niet terug naar de gemeenschap, maar naar een Japans pensioenfonds. “Dat project is een aantal keren doorverkocht en uiteindelijk in handen van een Japans bedrijf gekomen. Door dat soort verhalen sta je wel met 1-0 achter als lokaal initiatief.”

Maar toch kreeg de coöperatie in Nieuwleusen de buurt achter zich. “We hebben veel informatieavonden georganiseerd en naar de inwoners geluisterd. Natuurlijk staat niet iedereen te springen als er plannen liggen om windmolens bij hun huis te plaatsen. Maar velen dachten wel: zo hebben we niet alleen de lasten, maar ook de lusten".

Tolhuislanden

Een klein stukje verderop ligt het gebied Tolhuislanden. Ook daar staan de eerste plannen op papier voor het plaatsen van nieuwe energiebronnen in het buitengebied. “In 2017 werd bekend dat de gemeente Zwolle de Tolhuislanden had aangewezen als plek voor het plaatsen van windmolens of een zonnepark. Dat stuitte eerst wel op weerstand in de buurt”, aldus Arjan Koster van Duurzaam Tolhuislanden.

Ook de inwoners van de Tolhuislanden kwamen tot de conclusie dat ze de regie zelf in handen wilden hebben. “Toen hebben we deze coöperatie opgezet. Op die manier kunnen we onze stem laten horen.”

De ‘buren’ in Nieuwleusen waren inmiddels al onderweg met de plannen voor twee windmolens onder de vlag van Nieuwleusen Synergie. “We hebben zeker gekeken naar hoe zij het aangepakt hebben. Het verschil is dat in Nieuwleusen het hele dorp kan beslissen over het buitengebied. Hier in de Tolhuislanden kunnen alleen de bewoners van het gebied meebeslissen.”