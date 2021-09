Al 175 jaar een klein beetje Overijssel in Holland, Michigan

Hij begon in 1836 als dominee in Mastenbroek en Genemuiden, Albertus Christiaan van Raalte. Vandaag 175 jaar geleden liet hij het vertrouwde Overijssel achter zich en vertrok hij naar de Verenigde Staten. Daar stichtte hij een nieuwe stad: Holland, Michigan. Tot op de dag van vandaag wonen daar mensen met Nederlandse afkomst. Maar écht veel Nederlands wordt er niet meer gesproken.

Van Raalte zag op 17 oktober 1811 het levenslicht in Wanneperveen, in de kop van Overijssel. Na een studie theologie en een vermoedelijk rumoerige periode waarbij Nederland zwaar door cholera werd getroffen, sloot de Wannepervener zich in 1835 aan bij de Afgescheidenen. Dat was een groep die zich los had gemaakt van de Hervormde Kerk. Van Raalte werd de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk in Genemuiden.

Preken in stallen en schuren

"De Afgescheidenen vonden de Hervormde Kerk te vrijzinnig, te liberaal", vertelt Martin van der Linde, historicus bij Stichting IJsselacademie. De beweging waar de Wanneperveense dominee zich bij aan had gesloten was niet erg populair en werd ook afgekeurd door Koning Willem l. Meer dan eens werd de predikant lastig gevallen of belaagd.

Dat weerhield hem er niet van om te blijven preken. Omdat op last van de burgemeester geen grote groepen afgescheidenen bij elkaar mochten komen, verscholen Van Raalte en zijn aanhangers zich vaak in schuren en stallen om vanuit daar te prediken. "Het waren bijna een beetje schuilkerk-achtige taferelen", zegt Van der Linde.

Het waren schuilkerk-achtige taferelen Martin van der Linde

Als hij vanaf 1839 in Ommen gaat prediken, verzamelt hij een grote groep volgers om zich heen. Ondanks dat de Afgescheidenen werden erkend als zelfstandige kerkgemeenschap, waren de zorgen nog niet voorbij. Al snel ontstond bij Van Raalte het idee om naar Amerika te emigreren.

Holland, Michigan

Op 24 september 1846, vandaag precies 175 jaar geleden, verhuist Van Raalte met zijn achterban naar de Verenigde Staten. "Daar gingen in die tijd meer groepen gelovigen heen", zegt Van der Linde. "In Amerika was nog een bepaalde vorm van geloofsvrijheid die ze in Nederland niet meer hadden."

In de staat Michigan sticht Van Raalte de stad Holland nabij een meer dat hij omdoopt tot het Zwarte Water. Iets later volgen ook een aantal dorpen met onder andere namen als Drenthe, Overijssel, Zeeland, Graafschap en Noordeloos. Hoewel Van Raalte nog wel een poosje terugkeert naar Nederland, blijft hij trouw aan 'zijn Holland'. Van Raalte overlijdt op 7 november 1876 op 65-jarige leeftijd.

Tulpenfestival

Ondertussen wonen er in 'zijn stad' meer dan 35.000 mensen. Op de vraag welke Nederlandse invloeden nog terug te zien zijn in de stad van de Wannepervener is het antwoord simpel: tulpen. En dan met name het Tulip Time Festival. Elk jaar in mei wordt dit achtdaagse festival georganiseerd. Je hoeft ook niet verbaasd op te kijken als je dansers in Nederlandse klederdracht houterig ziet dansen op Nederlandse klompen.