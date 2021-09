Groot wietonderzoek Enschede: Agent P377 moet verklaren

De politie moet in binnen- en buitenland op zoek naar verschillende veronderstelde grootafnemers van wiet in Enschede. Dat heeft de rechtbank besloten op verzoek van een team van advocaten. De afnemers zouden grote partijen softdrugs hebben gekocht bij Headshop Galaxy in Enschede.

Justitie verdenkt vier Turkse Tukkers van het verkopen van die grote partijen vanuit growshop Galxay. Verboden, want je mag in Nederland alleen gebruikershoeveelheden verkopen vanuit een coffeeshop, niet uit een growshop. De opsporingsdiensten baseren de verdenking op camerabeelden, verklaringen van afnemers en zogenoemde 'pseudekopen' door de politie.

Agent P377

De recherche zette agent P377 in om eerst onder valse naam vijftig gram bij Galaxy te kopen. Daarna tweehonderd gram. Begin vorig jaar sloeg de recherche toe. Agent P377 bestelde drie kilo wiet. Na het afrekenen van 13.000 euro werden de vier betrokkenen van de growshop in de boeien geslagen. Ze worden verdacht van het bezit van meer dan vijftig kilo wiet.

De advocaten willen P377 ondervragen. "Desnoods zet hij een integraalhelm op", zegt het verdedigingsteam. "Maar we willen kunnen doorvragen." Het 'dreamteam' van advocaten bestaat uit Ural, Michels, Van der Wal en Tuma. "We willen weten waarom voor deze opzet is gekozen en wat er die dagen is gezegd. Ook willen we weten wie in zijn ogen de chef van de zaak was." Het team strafpleiters wil dat weten, omdat een Duitse koper een heel andere persoon aanwijst als 'chef der laden'.

De rechtbank staat toe dat P377 schriftelijk vragen worden gesteld. Mochten de antwoorden nieuwe vragen oproepen, kan de onderzoeksrechter altijd nog oordelen dat de verdediging hem alsnog face-to-face kan horen.

Rip van de stash

Naast het hebben van een enorme voorraad wiet, worden de vier Turkse Tukkers ook verdacht van een poging doodslag en afpersing van een Utrechtse Marokkaan. Dat slachtoffer zou met een kompaan een stash van de vier hebben geript en er vandoor zijn gegaan met 12 kilo wiet.

Echter, het beveiligingssysteem van de stash sloeg alarm en binnen de kortste keren waren 'medewerkers' aanwezig om de dieven te pakken. De Utrechter werd kort en klein geslagen, zijn kompaan ging er vandoor.

Bedreiging

Kort na de beroving stappen zeker twintig Turkse Tukkers in zes auto's en rijden naar Utrecht. Ze denken te weten wie hen heeft beroofd. Eenmaal daar belt een van de Tukkers aan bij een huis. De moeder van het doelwit doet open. Haar wordt te kennen gegeven dat haar zoon zich moet melden met de twaalf kilo wiet, want anders krijgt hij een boete van 100.000 euro.

Justitie denkt een sterke zaak te hebben, omdat in verschillende telefoons gesprekken zijn teruggevonden over de aframmeling van de Utrechter en de bedreiging. 'Ik ging met de moeder praten. Ik zei tegen haar. Als je zoon niet als man naar ons toekomt, is hij dood.'

Het zal nog een poos duren voordat het inhoudelijke strafproces tegen de vier verdachten wordt gevoerd. In de tussentijd moet de politie op zoek naar de getuigen die gehoord moeten worden. De verdachten zijn al geruime tijd op vrije voeten in afwachting van hun strafzaak.