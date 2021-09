Dolblije sporters tijdens pre-games Special Olympics in Twente

Er werd gezwommen in Nijverdal, gevoetbald in Haaksbergen en gehockeyd in Hengelo. Voor veel sporters weer het eerste toernooi sinds de coronapandemie. "Het is echt geweldig om weer tegen al mijn vrienden te hockeyen", zegt de enthousiaste Ralph. "Ik heb ze allemaal heel lang niet meer gezien. Super gezellig!"

Enkel stralende sporters tijdens de pre-games:

Een grote familie

De verbinding, het is een van de speerpunten van de Special Olympics. Projectdirecteur Maaike Heethaar straalt terwijl ze kijkt naar de voetballers in Haaksbergen. "Fantastisch om vandaag voor het eerst dit in een kleine vorm uit te proberen. Geweldig om te zien hoe die koppies stralen. Elkaar ontmoeten, vrienden maken, het is een grote familie en dat maakt het zo mooi."

De sporters die met een grote glimlach op het veld lopen, dat is toch prachtig? Maaike Heethaar, projectdirecteur Special Olympics Twente

Met een heuse openingsceremonie werden de sporters op Olypische wijze ontvangen in het FBK-stadion. Dansers, politiebegeleiding en zelfs een speciale vlam, alles werd uit de kast getrokken. "Het is voor ons natuurlijk een organisatorische test", vervolgt Heethaar. "Volgend jaar is het allemaal nog veel groter (14 speelgemeenten en een olympisch dorp, red.). De pre-games zijn een mooie manier om goed te kijken waar we tegenaan lopen en wat er allemaal beter kan."

'Kan niet wachten op volgend jaar!'

Een van de sporters, een voetballer van Wijhe'92, maakt alles voor het eerst mee. "Ik heb nog nooit meegedaan aan de Special Olympics", zegt hij trots. "Het is super gezellig, maar we zijn nog niet zo goed begonnen. We hebben de eerste wedstrijd verloren."

Maar ook hij weet; tijdens de Special Olympics is winnen niet het belangrijkste. "We maken er gewoon een leuke en gezellige dag van", reageert een van de hockeycoaches. "En we hopen dat we natuurlijk nog een wedstrijdje winnen." Heethaar vult aan: "Het gaat er om dat we de sporters een podium bieden. Dat ze kunnen stralen, op de velden en in het zwembad. Dat is uniek en ik kan niet wachten om dat volgend jaar uit te vergroten!"

Drieduizend sporters die drie dagen lang volop actief zijn in Twente. In 2022 is dat van 10 tot en met 12 juni een feit. Er zijn meer dan dertig verschillende Special Olympics sporten, waaronder atletiek, hockey, judo, paardrijden, tennis en zeilen.