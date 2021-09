PEC Zwolle, Go Ahead en FC Twente gaan voor zeldzame uitzeges

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Utrecht – PEC Zwolle

PEC Zwolle is eindelijk van van de hatelijke nul af als het gaat om goals en punten, maar is nog wel hekkensluiter en de enige ploeg in de eredivisie zonder zege.

Winnen bij FC Utrecht is een zeldzaamheid voor PEC, dat lukte nog maar drie keer. De laatste keer was ruim zes jaar geleden toen goals van Thomas Lam en Stef Nijland PEC de 0-2 winst bezorgden.

De laatste ontmoeting in de Galgenwaard, in januari van dit jaar, was een spectaculaire. Toen de blessuretijd inging verdedigde PEC een 2-3 voorsprong. Maar een rode kaart voor Bram van Polen in de extra tijd brak PEC op. Hidde ter Avest kopte FC Utrecht alsnog langszij: 3-3.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

In januari eindigde het duel in 3-3 (Foto: Orange Pictures)

Heerenveen – FC Twente

FC Twente gaat op jacht naar de vierde overwinning op rij. Die keurige serie wordt in de eredivisie alleen overtroffen door Ajax.

Maar winnen, zelfs scoren, is geen vanzelfsprekendheid voor Twente in het Abe Lenstra Stadion. De laatste twee ontmoetingen in Heerenveen bleven steken op 0-0 en in 2018 verloor FC Twente met 1-0. De laatste Twente-treffer viel vijf jaar geleden, maar ook de goal van Bersant Celina kon de 3-1 nederlaag niet voorkomen.

Een halfjaar voor dat laatste doelpunt boekte FC Twente de laatste zege bij Heerenveen, februari 2016. Na een rode kaart voor Heerenveen liep FC Twente in de slotminuten uit van 1-1 naar 1-3. Bruno Uvini, Jerson Cabral en Hakim Ziyech scoorden.

Aftrap: zondag 14.30 uur

AZ – Go Ahead Eagles

Het laatste bezoek van Go Ahead aan Alkmaar leverde in 2016 een knap punt op. AZ nam door twee treffers van Wout Weghorst de 2-0 voorsprong. Maar Sander Duits en Sam Hendriks bogen dat het laatste half uur om in een remise, 2-2.

Het is meer dan dertig jaar geleden dat Go Ahead Eagles een competitiewedstrijd won bij AZ. In 1991 werd het in de eerste divisie 2-4 door goals van Stanley de Haas, Edwin Overmars, Paul Bosvelt en Gert van den Brink.

Voor een Deventer eredivisiezege moeten we veertig jaar terug. In augustus 1981 waren goals van Hans Voskamp, Jo Körver en Gerdo Hazelhekke goed voor de zege op de toen regerend landskampioen. Het was en is nog altijd de tweede eredivisie-zege in Alkmaar. De eerste was in 1970 toen Ruud Geels de Deventernaren de 0-1 overwinning bezorgde.

Aftrap: zondag 14.30 uur

In 2016 pakte GA Eagles een punt in Alkmaar (Foto: Orange Pictures)

Heracles – RKC

Heracles verloor thuis nog maar drie keer van RKC sinds die ploeg in 1985 toetrad tot het betaalde voetbal. Eén van die drie nederlagen was de laatste ontmoeting in oktober vorig jaar. De Brabanders wonnen met 0-1 in Almelo en dat was mede te danken aan een gemiste strafschop van Rai Vloet.

Zowel Heracles als RKC jagen op de tweede overwinning dit seizoen. Een uitwedstrijd winnen is voor RKC sowieso al een opgave, dat lukte voor het laatst in december vorig jaar. Daarna volgden vijftien competitieduels buiten Waalwijk zonder zege.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Vorig jaar won RKC op Erve Asito (Foto: Orange Pictures)

Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.