Twekkelo voelt zich gepiepeld en trekt stekker uit energieplan van Enschede: "Smeer het maar in je haar"

Het was uitgerekend Twekkelo dat op eigen initiatief bij de gemeente aanklopte. De buurtschap trok ten strijde tegen de komst van een windturbine aan de Windmolenweg. Het plan werd geschrapt, maar daarentegen werd afgelopen voorjaar met vertegenwoordigers uit Twekkelo, Usselo en Boekelo de intentie uitgesproken dat zij zelf (en samen met de gemeente) een plan zouden ontwikkelen om in totaal 150 TeraJoule duurzame energie op te wekken. Het moest een voorbeeldproject van participatie worden voor andere buurtschappen in het Enschedese buitengebied.

Te veel grond nodig

Dat project lijkt nu gesneuveld. In ieder geval doet Vereniging Behoud Twekkelo niet meer mee. Volgens Bart Overbeek zijn er geen goede afspraken te maken. “We voelen ons te veel benadeeld”, zegt hij. Overbeek doelt vooral op de aanwezigheid van de afvalenergiecentrale van Twence op het grondgebied van Twekkelo. “We wilden best meewerken aan zo’n tien tot vijftien hectare zonnevelden. Daarvoor hadden we de vijver aan de Twekkelerbeekweg in gedachten. Maar ook wilden we meedenken over de agrarische gronden die in bezit zijn van Twence.”

We vrezen dat wij straks middenin een energielandschap wonen. Daarom zeggen we: smeer het maar in je haar Bart Overbeek, voorzitter VBT

Rondom de verbrandingscentrale in Boeldershoek heeft Twence een behoorlijke grondpositie. Echter wordt de opbrengst van alle duurzame energie die door Twence wordt opgewekt verdeeld onder de aandeelhouders, de Twentse gemeenten. Zodoende komt ‘slechts’ 24 procent van de opbrengst van een zonnepark op Twence-gronden ten goede aan Enschede. “Dat zou betekenen dat we vier keer zo veel grond moeten opofferen om dezelfde energiedoelstelling te halen”, zegt Overbeek.

'Geen energielandschap'

Dat gaat de buurtschap te ver. Te meer omdat Twekkelo in twee gemeenten ligt en deze niet met elkaar samenwerken. De gemeente Hengelo heeft bijvoorbeeld plannen voor een zonneveld van zo’n 29 hectare tussen de fabrieken van zoutwinner Nobian (voorheen AkzoNobel) en Twence. Ook loopt er een zoektocht van Rijkswaterstaat naar zonneparken in de zones langs de A35, die dwars door Twekkelo loopt. “We vrezen dat wij straks middenin een energielandschap wonen. En we hebben Twence al, waar afval uit heel Europa wordt verbrand onder het mom van duurzame energie. Daarom zeggen we: smeer het maar in je haar.”

Twence (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Rechtszaken liggen op de loer

Het opzeggen van de samenwerking met de gemeente Enschede betekent volgens Bart Overbeek niet dat Twekkelo niets aan duurzame energie doet. “We gaan gewoon verder met het energieneutraal maken van onze eigen erven. Veel bedrijfsdaken in Twekkelo hebben al zonnepanelen.” Er wordt echter niet langer meegewerkt aan grootschalige energieprojecten op het grondgebied van de buurtschap.

Sterker nog: ze zullen ertegen ageren. Overbeek: “Dat betekent de komende tien jaar waarschijnlijk rechtszaak op rechtszaak. Maar we kunnen niet anders. Bij elke vinger die we geven, verliezen we een stuk van onze arm”. Het is nog onduidelijk wat het klappen van deze samenwerking betekent voor de duurzame doelen van Enschede.

Ik had juist deze plannen verder door willen zetten om later over de bezwaren te praten Niels van den Berg, wethouder in Enschede

Wethouder Niels van den Berg (Burgerbelangen) is op de hoogte van de brief van Vereniging Behoud Twekkelo en zegt teleurgesteld te zijn. "Het voelt alsof de deur nu dichtgegooid is", zegt hij. Terwijl de wethouder juist met de vertegenwoordigers van Twekkelo in gesprek wilde over hun bezwaren. "Met name de verdeling van de energieopbrengst onder aandeelhouders van Twence is een belangrijk punt. Ik had juist deze plannen verder door willen zetten om daar later over te praten." Van den Berg zegt nog contact op te willen nemen met VBT-voorzitter Overbeek. De wethouder zegt overigens niet betrokken te zijn bij de zonneparkplannen van Hengelo op grondgebied van Twekkelo.