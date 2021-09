Kruisboogschutter stak zichzelf eerder in buik: "Onbegrijpelijk dat niet is ingegrepen" (Foto: ANP / Vincent Jannink )

De Almelose kruisboogschutter heeft eerder dit jaar aan bekenden gezegd dat de zorginstanties hem geen passende hulp konden bieden. De 28-jarige Almeloër zei dit nadat hij zichzelf in zijn buik had gestoken. "Wat ook al een schreeuw om hulp was", aldus een van hen.

De Almeloër stond vrijdag 17 september met ontbloot bovenlijf op het balkon van zijn flatwoning aan de M.Th. Steynstraat met een kruisboog te zwaaien. Hij wordt ervan verdacht zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht te hebben doodgestoken. De uitvaart van beide slachtoffers was vorige week. De verdachte is uiteindelijk door een schot in zijn borst onschadelijk gemaakt en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Sindsdien is hij niet aanspreekbaar.

Drugs

Bekenden van de man kunnen maar niet begrijpen dat hulpinstanties niet eerder hebben ingegrepen. "Hij liet me de littekens zien", vertelt een van hen die anoniem wil blijven. "Hij vertelde me dat hij onder invloed van drugs zichzelf in zijn buik had gestoken. Aan zijn verwondingen is hij geopereerd, maar daarna liep hij weer buiten. Dat moet toch een signaal zijn dat het niet goed met hem gaat? Het is onbegrijpelijk dat er niet is ingegrepen."

De twee kennen elkaar al zo'n drie jaar en spraken elkaar de dinsdag (14 september, red) voor het kruisboogdrama nog in de sportschool waar zij allebei trainen. De 28-jarige verdachte huurde daar zelfs een tijdje een ruimte, om de zelfverdedigingssport Systema te geven. "Hij was vrij timide, maar zo was hij altijd. Ik had dinsdag niet direct het idee dat hij een tikkende tijdbom was."

'Altijd correct'

Wel wist hij dat de verdachte problemen had. "Maar welke dat waren weet ik niet. Daar praatte hij niet over. Maar hij kon wel in huilen uitbarsten, hij was vaak heel emotioneel. Ook waar anderen bij waren."

Overlast veroorzaakte de kruisboogschutter niet in de sportschool. "Integendeel. Hij was altijd heel correct, groette altijd netjes. Gaf een hand als hij binnenkwam én als hij wegging. Hij was eerder nederig dan stoer. Daarom vind ik het raar dat hij het heeft gedaan."

Dat het al langer slecht ging met de 28-jarige man wordt steeds meer duidelijk. Voordat hij zichzelf in zijn buik stak, zou hij betrokken zijn geweest bij twee overvallen in de regio.

No Surrender

Volgens voormalig jongerenwerker Niel Brinkhuis uit Vroomshoop, luidde de moeder een jaar geleden al de noodklok over haar zoon. Ze vroeg hem om hulp. Dat ging niet, want de Twentse gemeenten vergoeden al een paar jaar zijn zorg niet, onder meer vanwege vermeende contacten met de verboden motorclub No Surrender.

Brinkhuis had ruim een jaar geleden verschillende gesprekken met de moeder. Op sociale media liet zij destijds weten dat ze dacht haar zoon te herkennen op videobeelden van twee overvallen in de regio. "Ze vertelde dat het helemaal fout ging met hem. Dat hij naar niemand wilde luisteren en al helemaal niet naar de reguliere instanties die met hem in gesprek wilden. Die kregen totaal geen vat op hem."

Contact met moeder

Via Facebook nam de moeder destijds contact met hem op. "In de tijd dat ik nog actief was als jongerenwerker (voor 2019. red), reageerde ze wel vaker op berichten die ik postte."

Het contact via Facebook leidde tot een aantal telefoongesprekken. "Ik wist wie haar zoon was, want hij ging naar dezelfde sportschool als ik." Het was Brinkhuis destijds niet opgevallen dat het snel helemaal mis zou kunnen gaan met de 28-jarige. "Pas later hoorde ik dat hij last zou hebben van psychoses. Een half jaar geleden zou hij zichzelf meerdere keren met een mes in zijn buik hebben gestoken. Een noodkreet om hulp."

Meer tikkende tijdbommen

De gebeurtenissen van vorige week vrijdag staan volgens Brinkhuis niet op zichzelf. Hij weet dat er in de regio meer van dit soort tikkende tijdbommen rondlopen. "De reguliere zorginstanties krijgen geen vat op deze mensen."

Brinkhuis ziet een taak voor zichzelf weggelegd. Sinds de ban van de Twentse gemeenten probeert hij zijn naam te zuiveren. Tot nog toe zonder resultaat. Desondanks blijven ouders van kinderen die (dreigen te) ontsporen vragen om zijn hulp.

"Vaak zeggen ze dat professionals in het sociale domein als jeugdreclassering, het sociale wijkteam en zorgorganisaties hun zoon of dochter niet weten te bereiken. Het zijn vooral de zware gevallen die op mijn pad komen", zegt Brinkhuis. "Helaas kan ik nu niets voor ze doen."

Niel is een kei in het bereiken van jongeren die ik ook wel de 'onbereikbaren' noem René van Rijn, senior opbouwwerker Travers Welzijn

René van Rijn is senior opbouwwerker bij Travers Welzijn in Zwolle. Hij begrijpt wel waarom ouders bij Brinkhuis blijven komen. "In 2015 en 2016 heb ik met hem samengewerkt. We hadden toen in Zwolle te maken met een lastige groep jongeren, waar niemand de jongerenwerkers geen vat op kregen. Niel is een kei in het bereiken van die jongeren, die ik ook wel de 'onbereikbaren' noem. Hij kreeg het voor elkaar dat de jongeren zich weer lieten beïnvloeden door de reguliere jeugdzorginstanties. Als we in Zwolle weer in een dergelijke situatie zouden komen zou het voor mij zeker een optie zijn om voor te stellen zijn hulp weer in te roepen."

Verleden zuiveren

Adil Tariki van Roethof Advocaten is Brinkhuis' raadsman. "Niel heeft een bepaald verleden, maar hij heeft zijn leven gebeterd en zijn ervaringen omgezet in een positieve bijdrage voor de samenleving. Hij wordt daarin gedwarsboomd door een falend systeem. Hij wordt tegengehouden door regels, procedures, tegenwerkende ambtenaren die zich achter dezelfde regels verschuilen."

Volgens Tariki is niet alleen Niel daar de dupe van. "Uiteindelijk zijn we dat als samenleving ook, want hoe mooi was het geweest als hij wel zou zijn ingeschakeld bij deze kruisboogschutter."

De afgelopen tien dagen gebeurden er in Almelo drie geweldsincidenten, waarbij vier dodelijke slachtoffers vielen.