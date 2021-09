OM neemt geen veiligheidsrisico's in strafproces tegen Twentse Godfather en wijkt uit naar De Bunker

Het OM neemt geen enkel veiligheidsrisico in de strafzaak tegen de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. en zijn veronderstelde rechterhand Bril. Hun strafprocessen worden vanaf vandaag behandeld in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Dat gebeurde nog nooit eerder met een Overijsselse zaak. De officier van justitie tegen RTV Oost: "We willen niet achteraf hoeven zeggen; waren we maar uitgeweken naar een zwaar beveiligde situatie."

Dat is natuurlijk allerminst iets om trots op te zijn, maar wel de waarheid. Er zijn voorbeelden te over: de viervoudige moord in Enschede, een grimmige onderwereldoorlog in Zwolle en Spaanstalige 'narcos' die neerstrijken op ons platteland voor productie van de zwaar verslavende drug crystal meth. Om over het neerschieten van een advocaat en de vondst van een waar wapenarsenaal maar te zwijgen.

Tattookillers

Dat is natuurlijk niet van gisteren op vandaag gebeurd. In heel veel vetes die gewelddadig worden uitgevochten, is het zaadje al lang geleden geplant. Zo ook bij een strijd tussen twee groepen 'tattookillers' in oost- en west- Nederland, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Enschedeër Onno Kuut, lid van die groep veronderstelde huurmoordenaars, werd in 2009 omgebracht. Sinds die tijd strijken de groepen in het oosten en westen elkaar tegen de haren in. 'Tattookillers' die verdacht worden van de gruwelijke moord, zitten zowel in kamp Oost, als West.

Het resulteerde in een jarenlange strijd die werd uitgevochten met wapens als machinegeweren en granaten. Sommige uitvoerders van de aanslagen werden gepakt en gestraft. Zo werden twee broers, bijgenaamd Grote- en Kleine Wolf, allebei veroordeeld tot een kwart eeuw cel.

Simo D.

De vermeende opdrachtgever voor de verschillende aanslagen is volgens de opsporingsdiensten Simo D. Een veroordeelde drugscrimineel die, volgens een officieuze kroongetuige, samenwerkt met de Tattookillers-West. Hij noemt zichzelf 'Godfather'. Vanuit detentie in een Duitse cel gaf hij volgens justitie opdracht tot het uitvoeren van de moordaanslagen. Zijn rechterhand hierin zou 'Bril' zijn. Een Enschedese 'computernerd' die geld in het laatje bracht van Simo's groepering door de verkoop van cryptotelefoons en online drugspakketten.

De Bunker

Deze week staan Godfather Simo en Bril voor de rechtbank. Maar niet 'gewoon' in Almelo of Zwolle, maar bij de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in het Amsterdamse Osdorp. Nog nooit werd een openbare zitting van de rechtbank Overijssel gehouden in het Amsterdamse fort. Justitie wil niet het risico nemen dat onderhuidse spanning tussen de rivaliserende kampen tot ontbranding komt in een reguliere rechtbank. Volgens de officier zou het niet te verkroppen zijn, om achteraf te zeggen: "Waren we maar uitgeweken naar een zwaar beveiligde situatie".

Daarmee krijgt de strafzaak eenzelfde soort status als de processen 'Marengo' en 'Eris' tegen Ridouan Taghi en zijn vermeende moordcommando's. Ook die strafzaken worden in De Bunker gehouden. De overeenkomsten tussen de zaken zijn ook bijna te eng. Ook in de zaak tegen Simo en Bril is er gebruik gemaakt van een 'kroongetuige', zijn er bijna achteloos aanslagen verordonneerd via mobieltjes, maar ook ongelooflijke blunders gemaakt. Zo werd meermaals een verkeerd doelwit getroffen.

Kinderachtig

Wat anders is, is dat de hoofdverdachten hun mond open doen. Ze geven elkaar de schuld. Zo stelt Simo dat hij "wel opdracht had gegeven om mensen een lesje te leren, maar dat Bril en uitvoerders het uit de hand hebben laten lopen." Bril stelt daar tegenover dat "hij geen enkel belang had om de moordaanslagen te laten uitvoeren."

Zo lijkt het volwassen strafproces toch nog een soort kinderachtig 'welles-nietes-spelletje' te gaan worden. Dat vertoont dan wel weer overeenkomsten met het Marengo-proces, waar het geregeld moddersmijten is. Aan hun raadsmannen Sander Janssen en Stijn Franken is het de taak om ze in toom te houden.