De Duitsers gaan naar de stembus, waarom is dat belangrijk voor Overijssel?

Gaat de SPD (de sociaaldemocraten) van Olaf Schulz de grootste worden of toch weer CDU/CSU (de christendemocraten) van Merkels opvolger Armin Laschet?

Dat is allerminst een uitgemaakte zaak. En ook al worden de SPD en CDU/CSU de grootste partijen, dat ze samen een meerderheid vormen is nog maar te bezien. Een formatie zoals wij in Nederland kennen hebben ze in Duitsland niet. Partijen gaan onderling met elkaar praten of ze een coalitie kunnen vormen. Zo kan het zijn dat zowel CDU/CSU als SPD los van elkaar met een andere partij gaat praten.

De vraag is dus; blijft alles bij het oude, of gaan we over links of over rechts?

In deze video leggen we samen met de commissaris van de Koning Andries Heidema uit waarom de verkiezingen, en Duitsland in het algemeen, belangrijk zijn voor Overijssel.