IJsselmuiden laat vaccinatiebus komen om jongeren over de streep te trekken

"Nee ik ben niet gevaccineerd," zegt Gerson. Hij is zestien jaar oud en heeft al een keer corona gehad. "Vond het best meevallen. Had een dagje hoofdpijn en was mijn reuk en smaak een paar dagen kwijt." De twintigjarige Lisa heeft juist wel voor een prik gekozen. "Ik wilde op vakantie, dus dan is het wel handig om de prik te hebben."

Volgens wethouder Jan Peter van der Sluis is de vaccinatiegraad onder jongeren in Kampen en vooral in IJsselmuiden lager dan gemiddeld. "Daarom hebben we de GGD gevraagd om op de markt in IJsselmuiden voorlichting te geven. Mensen kunnen hier al hun vragen stellen en zo hopelijk hun twijfel wegnemen." Even verderop staat ook een prikbus klaar, waar je zonder afspraak meteen een vaccinatie kunt krijgen.

"We weten niet waarom jongeren zich hier minder vaak laten vaccineren," zegt Van der Sluis. "We hebben ook met kerken gesproken, of dat een rol speelt maar dat lijkt niet zo. Misschien is het groepsdruk, we weten het gewoon niet." Een uur na opening van de bus waren er 28 vaccinaties gezet.

Laag

Feit blijft dat de cijfers dus iets achterblijven, met een vaccinatiegraad onder jongeren die onder de 60 procent zit. Bij ouderen is de vaccinatiegraad juist erg hoog. Ook in IJsselmuiden.

Volgens een medewerker van de GGD komen er best veel mensen naar de informatiestand. "Het zijn vooral praktische vragen. Hoe dat dan zit met de QR code. En soms willen ze ook informatie voor hun kinderen. Mensen staan absoluut open en willen gewoon graag antwoord op een aantal vragen." Fanatieke tegenstanders zijn niet bij de kraam geweest.

Alle goede bedoelingen ten spijt, lijkt er toch een groep die niet bereikt wordt. Gerson is niet van plan zich te laten vaccineren. "Ik zie niet echt het nut er van in. Als ik uit wil gaan kan ik dat, want met de app op mijn telefoon kan ik laten zien dat ik corona gehad heb, totdat dat verloopt. Nee, als het verloopt wil ik me ook niet laten vaccineren, ik laat me liever testen als ik ergens heen wil."

Adem

Volgens de wethouder is het toch belangrijk dat zoveel mogelijk mensen alsnog voor de prik kiezen. "Eindelijk kan de maatschappij langzaam maar zeker weer normaal draaien. We hebben letterlijk en figuurlijk meer adem, dankzij vaccinatie. Niemand wil terug naar een lockdown."