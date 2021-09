"Het mag weer hè?" zeggen twee vrouwen die mekaar stevig vastpakken. "Heerlijk toch? Ik heb het gemist!" Ze staan voor sporthal De Zomp, waar de viering over een paar minuten begint. Een paar meter verderop begroeten mannen mekaar met een boks en brede grijns. Laat de dienst maar beginnen.

Actief aanbidden

Blauwe sfeerverlichting, een podiumpje en een flinke speakerset; de binnenkant van de sporthal is ingericht om te bewegen en zingen. Actief aanbidden. "We zijn heel blij dat er weer meer vrijheid is, dat de anderhalve meter weg is", zegt pastor Herman de Wilde tegen de pakweg zeventig mensen in de zaal. "Maar we willen ook veilig zijn."

Halleluja! De gelovigen van Reggestroom in Enter mogen weer onbegrensd aanbidden (Foto: RTV Oost)

Met andere woorden; aanbid, maar met mate. Let een beetje op mekaar. "We raise a hellelujah" zingen de kerkgangers samen met de driemansband, die overigens nog 'ouderwets' op anderhalve meter afstand staat. Ook in de zaal gaan de eerste mensen staan. Een enkeling danst met open handpalmen, een ander wijst naar boven.

De kerk was vanaf december dicht. Via videoverbinding konden mensen de kerkdiensten online volgen. En dat werkt niet lekker voor een kerkgemeenschap waarin bewegen en zingen zo'n belangrijke rol speelt.

Familiegevoel

"We kunnen nu weer écht familie zijn", zegt een vrouw die amper op haar stoel heeft gezeten. "Ik ben alleen, en de afgelopen tijd was dat nog meer dan normaal", zegt een andere bezoeker. "Ik ben zo blij dat ik hier weer naartoe kan."

De Wilde kijkt tevreden terug op de dienst: "We lezen in de Bijbel dat we geschapen zijn om God te aanbidden. Dat uit zich ook in het zingen, dus dat doen we met alle kracht."