Rob Harmeling volbrengt monsterfietstocht en haalt 85.000 euro op voor Maartens Foundation

Uit handen van Youri Mulder kreeg Harmeling de cheque uitgereikt. De gastheren van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen deden daar nog 10.000 euro bij op, vanwege hun 85e verjaardag, waardoor het eindbedrag op 85.000 euro uitkwam.

Rondje fietsen

Harmeling vertelde in zijn dankwoord blij verrast te zijn met dit enorme bedrag. "Ik had dit niet verwacht. Het ging mij vooral om de aandacht voor deze doelgroep, niet eens zozeer om het geld. Maar als je zoveel geld op kunt halen met een rondje fietsen, dan spring ik er meteen weer op."

Youri Mulder mocht de cheque uitreiken (Foto: RTV Oost)

In zijn dankwoord noemde Harmeling de revalidanten het grote voorbeeld voor deze tocht. "Jullie zijn onze inspiratiebron geweest, jullie zijn de vonk geweest. Deze was voor jullie. Ik ben slechts een wielrenner, laat mij jullie waterdrager maar zijn. Wij zullen dit nooit meer vergeten en dat komt door jullie. Dank jullie wel daarvoor."

Door de polder, met Martijn Hendriks en Herman van der Zandt op kop (Foto: RTV Oost)

Harmeling begon in de nacht van dinsdag op woensdag aan zijn tocht bij dezelfde Sint Maartenskliniek en legde vervolgens dagelijks zo'n vierhonderd kilometer af. Naast een klein clubje secundanten (onder wie Erben Wennemars), die hem afwisselend bijstonden op de fiets, kreeg de Nijverdalse oud-profrenner gezelschap van prominenten als Herman van der Zandt, Kasper van Kooten, Maikel Boogerd en Youri Mulder.

Overijsselse etappe

Vrijdagochtend kwam de karavaan aan bij revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle. Daar sloot, zoals bij elke stop, een groep revalidanten aan om een stuk mee te fietsen met Harmeling. De 'Overijsselse etappe' voerde via thuisbasis Nijverdal, waar een gesloopte Harmeling zijn moeder even in de armen viel, naar dat andere grote revalidatiecentrum in onze provincie: Het Roessingh in Enschede.

Het geld dat Harmeling ophaalde is dus bestemd voor mensen die zich na bijvoorbeeld een zwaar ongeluk middels een revalidatie weer terug moeten knokken in de samenleving. Daarbij is sporten heel belangrijk, aldus Harmeling. "Want bewegen maakt je sterker én geeft je een doel. Het brengt geluk. En iedereen in ons land, gehandicapt of niet, heeft het recht op dat geluk. Ik hoop dat ik die boodschap over heb kunnen brengen de afgelopen dagen."