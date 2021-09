Mag je straks in Enschede nog vragen om 'een muntje'? Burgerbelangen wil een bedelverbod

Het moet gedaan zijn met ‘opdringerige en agressieve’ bedelaars in de binnenstad van Enschede. Dat vindt raadslid Barry Overink van Burgerbelangen. Aankomende maandag dient hij in de gemeenteraad een motie in die opdraagt tot een bedelverbod.

Hoewel een algeheel bedelverbod volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet is toegestaan, zou er wel ruimte zijn om opdringere vormen terug te dringen. “Denk aan mensen die op intimiderende wijze midden in de binnenstad gaan bedelen”, zegt Overink. “Dat is geen uithangbord voor de binnenstad.”

Provocerend gedrag

Verkopers van de Daklozenkrant hebben volgens Barry Overink niets te vrezen. En ook de in Enschede bekende Arnoud, die erom bekend staat dat hij voorbijgangers om 'een muntje’ vraagt, valt volgens hem niet in die categorie. Maar wat dan wel? "Concrete voorbeelden die ik dagelijks zie in de stad. Zoals afgelopen zaterdag", zegt Overink.

"Er worden 's morgens vroeg mensen afgezet in de stad, die gaan de hele dag bedelen en die worden 's avonds weer opgepikt. Dit zijn voornamelijk Roemenen, dat zie ik aan de kentekens." Sommige bedelaars kleden zich half uit en kruipen over straat. "Dat is provocerend gedrag", zegt Overink. "En er zit een heel verdienmodel achter."

Eerdere pogingen

Er is al eerder een poging gedaan tot een bedelverbod in Enschede. In 2011 vroeg toenmalig PvdA-fractieleider Laurens van Lier al om zo’n verbod, maar dat werd door zijn ‘eigen’ wethouder Marijke van Hees van de hand gewezen. Ruim vijf jaar later vroeg het college zelf om het bedelen aan banden te leggen, met oog op de toenemende overlast in de omgeving van het Stationsplein, het Muziekcentrum en de Van Lochemstraat.

Het voorstel werd door de gemeenteraad uiteindelijk terugverwezen naar de tekentafel, maar daar kwam het nooit meer vanaf. Toenmalig burgemeester Peter den Oudsten vertrok namelijk naar Groningen en zijn opvolgers pakten het bedelverbod nooit meer op. Burgerbelangen Enschede doet nu dus een nieuwe poging.

Mogelijk meerderheid

Via zijn motie roept Overink op om het verbod op agressief bedelgedrag vast te leggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hij ziet goede kansen dat zijn voorstel het redt. "Ik heb al van veel fracties gehoord dat ze er wel mee kunnen instemmen."