Vrouw uit Sint Jansklooster belt twintig keer onnodig met 112 om insectenbeet

Een vrouw uit Sint Jansklooster moet zich verplicht melden bij een psychische zorgaanbieder omdat ze afgelopen zomer in één nacht twintig keer met 112 heeft gebeld. "U belde onnodig waardoor de centralist geen mensen kon helpen die misschien wél in levensbedreigende situaties zaten", aldus de officier van justitie.

Vrijdag moest de vrouw voor de rechter verschijnen. Op 2 juni belde ze vier keer naar 112 en 18 keer naar de huisartsenpost. Een week later, in de nacht van 9 juni, ging het opnieuw mis. Onnodig belde ze twintig keer met 112. Op die momenten was ze zwaar onder invloed van alcohol en kon ze niet meer recht lopen.

Allergische reactie

"Ik had op die momenten last van insecten die mij beten. Ik werd benauwd en het leverde een allergische reactie op bij mij. Daarom had ik een EpiPen (injectie, red.) nodig, maar die had ik niet meer op dat moment. Ik was zo in paniek dat ik besloot 112 te bellen", aldus de vrouw uit Sint Jansklooster.

De officier van justitie merkte op dat de vrouw tijdens de gesprekken met centralisten meerdere keren van onderwerp veranderde. "Op een gegeven moment begon u te praten over dingen die helemaal niets met uw medische toestand te maken hadden. U bleef maar bellen terwijl medewerkers van de meldkamer u hadden verzocht te gaan slapen. Als er niet genoeg centralisten beschikbaar zijn kan dit levensgevaarlijke situaties opleveren."

‘Client ontoerekeningsvatbaar’

De officier eiste dan ook een taakstraf van 120 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk over een proeftijd van twee jaar en aanvullend een verplicht behandelingstraject bij een zorgaanbieder.

Dat ging haar advocate te ver. "Cliënt zit in een noodsituatie. Op de pleegdata speelden psychische problemen waardoor ze ontoerekeningsvatbaar was toen ze 112 belde. De gepleegde feiten kunnen daarom niet aan haar worden toegerekend."

‘Tijd beter besteden aan behandeling dan taakstraf’

De rechter vond niet dat de vrouw ontoerekeningsvatbaar was. "Dat valt ook niet op te maken uit het reclasseringsrapport. Wel denk ik dat u uw tijd beter kunt besteden aan een verplichte behandeling dan aan een taakstraf. Hopelijk helpt dat om af te komen van uw drankprobleem en verdere problematiek. Als u die behandeling niet volgt, kunt u alsnog 60 uur taakstraf verwachten."

Drie mobiele telefoons die door de politie in beslag zijn genomen, krijgt de vrouw binnenkort terug.