54-jarige Almeloër om het leven gekomen na steekincident, verdachte aangehouden

Voorbijgangers troffen het slachtoffer aan in het park. Zij hebben nog geprobeerd hem te reanimeren en schakelden de hulpdiensten in, maar dat mocht niet meer baten. Het park werd vervolgens hermetisch afgesloten en de Forensische Opsporing deed onderzoek. Daaruit kwam vanochtend een verdachte naar voren.

Inval

Rond half negen vanochtend deed een arrestatieteam een inval in een woning aan de Boddenstraat in Almelo. Het is niet bevestigd of het zou gaan om de arrestatie van de 29-jarige verdachte. Het sporenonderzoek in het Schelfhorstpark gaat de hele ochtend nog door. Daarbij wordt onder meer een politiehelikopter ingezet.

Het is het derde gewelddadige incident in Almelo in nog geen twee weken tijd. Op woensdag 15 september werd een 56-jarige vrouw dood aangetroffen in de bagageruimte van een auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis ZGT. Haar 43-jarige vriend is als verdachte aangehouden. Twee dagen later, op vrijdag 17 september vond het kruisboogdrama plaats in Almelo waarbij een 70-jarige vrouw en haar 52-jarige nicht om het leven kwamen. Een 28-jarige Almeloër is aangehouden, maar ligt onaanspreekbaar op de ic.