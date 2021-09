Versoepeling coronamaatregelen leidt tot verdubbeling aantal testafspraken in Overijssel

De testcentra in Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer, Hardenberg en Zwolle gingen vanochtend al om 0700 uur open en zijn in bedrijf tot 23.00 uur. Zo wordt ingespeeld op de grote belangstelling.

"Vorige week zaterdag hadden we in Overijssel 2200 testen, nu hebben zich 4000 mensen aangemeld", zegt Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland, de organisatie achter de testcentra.

Capaciteit verruimd

Het aantal kan nog toenemen omdat de organisatie achter de testcentra ook mensen wil en kan testen die zich spontaan melden. Hiervoor is de capaciteit verruimd. In heel het land kunnen er 430.000 testen worden afgenomen. "Maar het liefst hebben we dat mensen zich via internet aanmelden. Dan heb je ook binnen het uur een uitslag", zegt Eringa.

Zorg over handhaving

De verwachting is dat de drukte bij de testcentra aanhoudt. "Het is wel afhankelijk van de handhaving", zegt Eringa. "Want de horeca en andere ondernemers moeten QR-codes controleren en daar heb ik best wel zorgen over."

"De horeca is terughoudend geweest tot nu toe en ook de burgemeesters moesten een bocht om. Als de handhaving slordig of niet wordt gedaan, stort het systeem in elkaar", zegt Eringa.

Ook de volgende twee zaterdagen zijn openingstijden en de capaciteit van de testcentra verruimd.