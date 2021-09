Metamorfose voor lokale omroep RTV Vechtdal: "Fundament om op door te bouwen"

"Het wordt een startpunt van heel veel moois", zegt voorzitter Gerrit Westerman van de lokale omroep RTV Vechtdal. In een theaterzaal opende hij, samen met de burgemeester van Ommen en de wethouder van de gemeente Dalfsen, de nieuwe studio van de lokale omroep. Het is een metamorfose waar lang naar toe is gewerkt.

“We hebben de site nieuw leven ingeblazen, er is een professionele televisiestudio opgebouwd en de vrijwilligers krijgen training via de nieuw opgezette Vechtdal Academy”, zegt Gerrit aan de belangstellenden in de theaterzaal van De Carrousel in Ommen.



Op het scherm achter hem wordt een video ingestart. Daarin is te zien hoe vrijwilligers diverse stekkers door het Vechtdal aan elkaar koppelen. “Op deze manier laten we zien dat we verbinding in alle kernen in het Vechtdal zoeken.”

‘Ongelooflijk belangrijk’

Ook burgemeester Vroomen van Ommen en wethouder Uitslag van de gemeente Dalfsen vinden dat de lokale omroep een grote rol speelt in de democratie. “Eigenlijk overal waar ik kom, zie ik de vrijwilligers van RTV Vechtdal wel verschijnen”, zegt Uitslag. “Het is belangrijk dat zij de politiek kritisch blijven volgen”, vult burgemeester Vroomen aan.

Nieuwe programma’s

De nieuwe televisiestudio is het pronkstuk van de lokale omroep. Tijdens de opening werd de eerste talkshow opgenomen, waarin gasten in gesprek gingen over het belang van de lokale omroep. In de toekomst is het de bedoeling dat er een breed scala aan programma’s wordt opgenomen in de studio.



“Met dank aan Hogeschool Windesheim hebben we apparatuur kunnen overnemen en ook is er technische kennis in huis gehaald”, vertelt voorzitter Westerman. “We hopen op dit fundament de komende jaren door te bouwen."