HHC Hardenberg lijdt terechte nederlaag in Werkendam

In Werkendam zorgde de thuisploeg in de eerste helft voor de meeste dreiging. Gwaeron Stout was tweemaal dichtbij een treffer en tien minuten voor rust was het wel raak voor Kozakken Boys. Thomas Marijnissen bracht met een van richting veranderd schot de gastheren aan de leiding: 1-0.

Terechte nederlaag

Ook na rust was het voornamelijk Kozakken Boys dat de lakens uitdeelde. HHC bleef echter lange tijd in leven doordat de thuisploeg de kansen niet wist te benutten. Invaller Rick Hemmink kreeg nog een goede kans om de stand gelijk te trekken, maar van dichtbij tikte de aanvaller naast. In blessuretijd maakte Kozakken Boys via Johnny Lommers aan alle onzekerheid een einde: 2-0.