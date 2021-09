Van der Meulen schenkt Berkum tweede zege van seizoen, Genemuiden onderuit bij HZVV

Berkum heeft in de Hoofdklasse B de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Zwollenaren wisten op eigen veld Swift met 2-1 over de knie te leggen.

Het was good old Chris van der Meulen die Berkum twintig minuten voor tijd de zege schonk. De ervaren aanvaller hield vanaf elf meter zijn zenuwen in bedwang. In de eerste helft had Jelle Spanninga de Amsterdamse bezoekers op voorsprong gebracht, waarna Johnsen Bacuna voor de gelijkmaker zorgde. Ver in blessuretijd moest Swift-speler Alpha Jurka er nog met rood af.

Nederlaag Genemuiden

SC Genemuiden weet weer wat verliezen is. Na drie opeenvolgende overwinningen gingen de manschappen van trainer Rene van der Weij zaterdagmiddag onderuit. HZVV was in Hoogeveen met 2-0 te sterk dankzij twee treffers van Sander Dzemidzic: 2-0.

DETO gestaakt

Het duel tussen DETO en Noordscheschut werd vanmiddag bij een tussenstand van 1-0 vroegtijdig gestaakt. Een speler van Noordscheschut liep een zware blessure op.