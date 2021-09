Ruime zege Excelsior door hattrick Werkhoven, Staphorst en Ter Leede scoren niet

Excelsior'31

Excelsior won op eigen veld de topper van Sportlust'46. In Rijssen werd het 4-1. Het was een heerlijke eerste helft voor de thuisploeg. Ondanks een moeizame start was het Givan Werkhoven die zijn ploeg na een kwart wedstrijd op voorsprong zette. Even later maakte hij ook al zijn tweede en nog voor rust zorgde Hakim Ezafzafi al voor de derde voor Excelsior.

Vijf minuten na rust deed Thomas Heideman iets terug namens de gasten. Maar Werkhoven was op dreef en zorgde met zijn derde voor een marge van drie. Het was alweer zijn zesde treffer in zes duels. Daar bleef het bij en dus kon Excelsior de derde zege bijschrijven.

Staphorst

Staphorst bleef door een doelpuntloos gelijkspel ongeslagen. Ter Leede was in de eerste helft de ploeg met de bal. Toch kwam Staphorst er een paar keer gevaarlijk uit. Daimen Schra kreeg een kans, maar schoot over. Jorick Maats was opnieuw erg belangrijk voor de Overijsselaars en hield Ter Leede van scoren. Dirk Muis was namens Staphorst dichtbij, maar kon net niet bij de bal. De ruststand was 0-0.

Na rust ging Staphorst meer op de aanvallende tour. Het was de betere en een kwartier voor het einde raakte Stan Haanstra de paal. Een doelpunt kwam er echter niet.