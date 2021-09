Eerste zege Kwiek, heren en dames Ravijn nog ongeslagen en Jolly Jumpers begint met nederlaag

Eerste zege Kwiek

De handbalsters van Kwiek boekten de eerste zege van het seizoen en deden dat overtuigend. Fortissimo werd met 31-17 verslagen. DSVD ging na het gelijkspel van vorige week vanavond onderuit. In Deurningen was SEW met 30-26 de betere. Borhave ging voor de tweede keer onderuit. Quintus was in eigen huis met 33-22 te sterk voor de Bornse ploeg. Dit zijn de andere uitslagen en de stand in de Eredivisie.

Heren en dames Ravijn ongeslagen

De waterpolomannen van Het Ravijn hebben de goede seizoenstart een vervolg gegeven tegen AZC. Vooraf hadden beide ploegen de volle zes punten uit twee duels. Het werd dan ook een spannende wedstrijd in Nijverdal. Uiteindelijk won de Overijsselse ploeg met 17-15 en daardoor is het dus nog steeds zonder puntenverlies.

De vrouwelijke collega's zijn ook na het derde duel nog ongeslagen. In eigen huis werd vanavond gewonnen van De Ham met 11-10 en daardoor heeft de ploeg nu 7 punten uit 3 duels. Het was een benauwde zege, want het verschil was telkens slechts een punt. Kort voor het einde maakte Lieke Schokker de winnende.

Valse start Jolly Jumpers

Jolly Jumpers is het seizoen begonnen met een ruime nederlaag. De basketbalsters uit Tubbergen maakten ruim 30 punten minder dan Grasshoppers: 94-61. Bekijk hier de andere uitslagen en de stand in de Basketball League.