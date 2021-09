'Effe snel laten testen?' De reis van voordeur naar wattenstaaf is soms erg lang...

Je moet er wat voor over hebben om oksel-aan-oksel te kunnen staan. Verslaggevers Lotte en Marcel pakten de stopwatch en sprongen in Lattrop en Genemuiden in de auto:

Binnen twintig minuten met de auto naar een testlocatie van Testen voor Toegang, demissionair minister Hugo de Jonge beloofde dat dit haalbaar zou zijn voor 90 procent van de Nederlanders. Een flink deel van Overijssel doet er een stuk langer over, blijkt uit een analyse van NOS op 3.

Zo lang moet je rijden voor een testbewijs:

Lang-niet-heel-Overijssel-rijdt-binnen-twintig-minuten-naar-een-teststraat-Foto-LocalFocus-NOS (Foto: NOS / Local Focus)

Vanochtend was het direct al erg druk bij teststraten in onze provincie. "Vorige week zaterdag hadden we in Overijssel 2200 testen, nu hebben zich 4000 mensen aangemeld", zegt Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland, de organisatie achter de testcentra.

Handhaving

De verwachting is dat de drukte bij de testcentra aanhoudt. "Het is wel afhankelijk van de handhaving", zegt Eringa. "Want de horeca en andere ondernemers moeten QR-codes controleren en daar heb ik best wel zorgen over."

"De horeca is terughoudend geweest tot nu toe en ook de burgemeesters moesten een bocht om. Als de handhaving slordig of niet wordt gedaan, stort het systeem in elkaar", zegt Eringa.

Ook de volgende twee zaterdagen zijn openingstijden en de capaciteit van de testcentra verruimd.