CoronaCheck-app deelt voetbalkantine in tweeën: "Zo heeft de KNVB dat bedacht"

Rob Stokkers, voorzitter van BSC Unisson in Boekelo, laat de kantine zien aan het sportcomplex Zweede. Het middenpad wordt begrensd door tape op de grond. Achter de tape staan tafels en stoelen, net als in de rest van de kantine. "Dat gebied geldt niet als horeca." Wie wat te drinken wil halen, wordt geacht dat bij het loket naast de bar te doen, vervolgens naar buiten te gaan, of achter de zwarte lijnen plaats te nemen.

Achter de zwarte lijnen houdt de horeca op (Foto: Eigen foto RTV Oost)

De nieuwe regel is nog niet geland bij iedere bezoeker. "Volgens mij moet je drinken bij het loket halen en dan naar buiten", zegt een van de kijkers naar een voetbalwedstrijd van de jeugd. Als hij hoort dat hij het ook binnen mag opdrinken in een speciaal vak, kijkt hij verbaasd. "Het maakt me niet uit, ik heb de app." Een andere bezoeker: "Ik ga toch wel naar buiten, ik kom voor het voetbal."

Eigen verantwoordelijkheid

Stokkers geeft aan dat de vereniging niet fanatiek gaat controleren op de CoronaCheck-app. "We gaan in het horecagedeelte steekproefsgewijs controleren. En dat doen we als bestuur, we willen de barmedewerkers daar niet mee lastigvallen." Maar veel belangrijker vindt hij de brief die alle leden hebben ontvangen: "Daarin wijzen we ze op hun eigen verantwoordelijkheid. Heb je klachten, dan kom je niet."