Uitslagen zaterdagvoetbal: Go Ahead wint Kamper derby, dubbele cijfers Helios

De Kamper derby tussen Go Ahead en DOS stond direct in de eerste speelronde op het programma in de 1e klasse D. De thuisploeg trok het duel simpel met 4-0 naar zich toe. Ook DOS'37 won. Het versloeg DTS Ede. In Noord begon d'Olde Veste'54 met een 3-0 zege op Blauw Wit'34.

In de 2e klasse H begon Enter Vooruit heerlijk aan het seizoen. PH werd met een 7-0 nederlaag naar huis gestuurd. In Noord is Gramsbergen de eerste koploper na een 3-1 zege op Elim. DESZ ging daar onderuit. Hellendoorn deed het nog iets beter dan Enter Vooruit en kwam in de 3e klasse D tot een 8-0 zege op Kloosterhaar. Oranje Nassau won daar met 6-1. Dieze West en CSV'28 kwamen in de 4e klasse D tot vijf treffers, maar Helios was de beste Overijsselse ploeg op de eerste zaterdag. De ploeg won met 10-0 van EGVV in de 4e klasse E.