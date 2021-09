Het zit erop voor Anna van der Breggen: "Heerlijk, ik ben heel opgelucht"

De carriere van veelvraat Anna van der Breggen zit erop. De wielrenster uit Zwolle reed vandaag bij de WK in België haar laatste wedstrijd en dat was genieten voor de in Hasselt opgegroeide Van der Breggen.

"Mijn laatste twee rondjes waren wel indrukwekkend. We hadden een goede groep en aan het parcours was het gewoon gekkenhuis. Iedereen aanmoedigen en bedankjes. Dat was heel bijzonder", zegt ze tegen de NOS. "Ik had er nu de tijd voor. Ik was gelost, dat was jammer, maar dat was wel het voordeel."

Heel opgelucht

De Zwolse voelt zich erg fijn bij het idee dat haar carrière erop zit. "Heerlijk, ik ben heel opgelucht en blij dat het zo gegaan is. Het is ok nu, dat het erop zit. Het is tijd voor iets nieuws ik hoef morgen en overmorgen niet op de fiets. Het maakt allemaal niet uit. Lekker uitslapen even en genieten dat het erop zit."

Ploegleider

Van der Breggen wordt volgend jaar ploegleider bij Boels-Dolmans en gaat daar binnenkort al een klein beetje mee beginnen. "Parijs-Roubaix komt eraan, daar ga ik wel heen. Een hele bijzondere koers en voor mij denk ik heel leerzaam voor straks als ik ploegleidster ben. Dus ik wil het eigenlijk gewoon zien."

Vos tweede

De winst in de wedstrijd ging overigens niet naar het favoriete Nederland vanmiddag. Marianne Vos moest de winst op de meet aan de Italiaanse Elisa Balsamo laten. Vos had mooie woorden voor Van der Breggen. "Een groot kampioen en een groot persoon. Het was mooi om zoveel jaren met haar te rijden. Ze was altijd toegewijd, maar ook relaxed: het is die mooie balans van jezelf zijn en je nooit gedragen als de koningin van het fietsen, wat ze natuurlijk wel was."