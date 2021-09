PEC Zwolle geeft duel bij FC Utrecht in paar minuten volledig uit handen en gaat hard onderuit

Net als vorige week kwam PEC vroeg op achterstand. Na een overtreding van Siemen Voet op Bart Ramselaar, mocht Anastasios Douvikas aanleggen vanaf elf meter en faalde niet. Kort erna kreeg Ramselaar zelf een goede kans, maar Kostas Lamprou bracht redding op zijn kopbal. Othmane Boussaid probeerde het na een klein half uur, maar schoot naast.

Kansen voor PEC

Aan de andere kant liet Gervane Kastaneer even later van zich horen. De aanvaller schoot snoeihard tegen de onderkant van de lat. De bal stuitte op de lijn en opnieuw tegen de lat, maar ging er niet in. Ook Dean Huiberts probeerde het na een mooie combinatie met Daishawn Redan, maar vond doelman Maarten Paes op zijn pad. Adam Maher schoot enkele minuten voor rust op het doel van PEC en zag Lamprou daar redding brengen. Yuta Nakayama was ook erg dicht bij de gelijkmaker, uit een vrije trap schoot hij net langs de kruising. Mike van der Hoorn was nog kansrijk, maar scoorde niet en dus was de ruststand 1-0.

Sylla verdubbelt de voorsprong

Ook na rust bleef PEC het doel van Utrecht zoeken, maar stond het vizier niet op scherp. Huiberts schoot kort na de pauze voorlangs. Aan de andere kant kreeg de net ingevallen Mimoun Mahi een grote kans op de 2-0, maar ook hij schoot, via de buitenkant van de paal, naast.

Drie goals in zeven minuten

Kort daarna was het wel raak. Moussa Sylla schoot op aangeven van Mahi de 2-0 binnen. Direct na de tweede voor Utrecht voorkwam Nakayama dat Sylla opnieuw kon scoren door de bal goed weg te glijden. Weer niet veel later werd het 3-0. De VAR zag een overtreding van Rico Strieder op Mike van der Hoorn en scheidsrechter Allard Lindhout legde de bal opnieuw op de stip. Ook Ramselaar benutte dat buitenkansje en zorgde dus voor de derde Utrechtse treffer. Direct na de aftrap was het kwartet al compleet. Mahi scoorde na zwak optreden van Lamprou: 4-0.

Saymak redt eer

PEC deed nog wel iets terug. Invaller Mustafa Saymak schoot op van afstand op fraaie wijze de eretreffer binnen voor de Zwollenaren. Aan de andere werd de marge echter weer vier. Willem Janssen kopte op de lijn binnen nadat Van der Hoorn de bal richting doel kopte. Die 5-1 was ook de eindstand in Utrecht. Het is alweer de zevende wedstrijd van dit seizoen zonder zege voor PEC. Midweeks pakte de ploeg het eerste punt, maar daar blijft het voorlopig dus even bij.

FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1

1-0 Douvikas (11/strafschop)

2-0 Sylla (59)

3-0 Ramselaar (65/strafschop)

4-0 Mahi (66)

4-1 Saymak (77)

5-1 Janssen (86)

Arbiter: Lindhout

Geel: Strieder

FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Van der Hoorn, Janssen, Warmerdam; Maher, Ramselaar (Dalmau/78), Timber (Van Overeem/55); Sylla (Mallahi/78), Douvikas (Van de Streek/72), Boussaid (Mahi/55).

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai, Van Polen, Voet, Nakayama; Strieder, Huiberts (Koolwijk/73), Van den Belt (Saymak/61); Redan (Paal/73), Tedic, Kastaneer (Fernandes/61).