Burgemeester Almelo over derde incident met dodelijke afloop: "Dit is vreselijk"

In het Schelfhorstpark in Almelo werd gisteravond een man doodgestoken (Foto: News United / Floris Kayim)

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo spreekt van een vreselijk incident als hij het heeft over het steekincident waarbij een 54-jarige man om het leven kwam. "De mensen in de stad zijn enorm geschrokken."

In het Schelfhorstpark in Almelo werd gisteravond een 54-jarige man doodgestoken. Hiervoor werd in de loop van vanochtend een 29-jarige man uit Almelo aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

Kruisboogdrama

Vorige week woensdag werd op de parkeerplaats van het Almelose ziekenhuis het stoffelijk overschot van een 56-jarige vrouw in een auto aangetroffen. Haar man is in verband hiermee aangehouden. Twee dagen later voltrok zich het zogeheten kruisboogdrama in Almelo, waarbij een 70-jarige vrouw en haar 52-jarge nicht werden doodgestoken. De gewond afgevoerde verdachte had enkele malen vanaf een balkon met een kruisboog lopen zwaaien en ook geschoten.

"Gelukkig blijkt uit mededelingen van de politie dat er geen verband is tussen het incident van gisteravond en de twee eerdere gebeurtenissen. En het is natuurlijk een opluchting dat er vrij snel een verdachte is aangehouden", zegt de burgemeester.

'Verdriet is groot'

Gerritsen spreekt van een drama voor alle betrokkenen. "Het verdriet in gezinnen is groot. Maar ook voor de stad Almelo, waar heel veel sociale samenhang is. Ik hoop en vertrouw erop dat de veerkracht van onze samenleving groot genoeg is om met dit verdriet om te gaan", aldus de Almelose burgemeester.