PEC tegen De Graafschap in KNVB Beker, GA Eagles naar Almere, amateurs voor Heracles, Twente en Staphorst

PEC Zwolle neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen De Graafschap. Dat is de uitkomst van de loting die vanavond verricht is.

Ook Go Ahead Eagles neemt het op tegen een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Het Almere City van Gertjan Verbeek is de gastheer voor de Deventenaren. De overige drie clubs moeten het opnemen tegen amateurs. Heracles Almelo gaat op bezoek bij ASWH, FC Twente bij OSS'20 en Staphorst neemt het in eigen huis op tegen Gemert uit de Derde Divisie zondag. De duels worden verdeeld over 26, 27 en 28 oktober. De exacte data per duel worden later bekendgemaakt. In de eerste ronde doen de clubs die Europees spelen nog niet mee. Die stromen een ronde later in.

De loting van de Overijsselse clubs:

Almere City - Go Ahead Eagles

ASWH - Heracles Almelo

OSS'20 - FC Twente

PEC Zwolle - De Graafschap

Staphorst - Gemert