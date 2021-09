Langeler ziet PEC duel uit handen geven: "De eerste vijftien minuten na rust waren we superieur"

"Ik moet zeggen dat wij ook niet een overdosis aan geluk hebben, maar dat we vanuit bij vlagen goede spel te weinig kansen creëren en als we die wel krijgen, maken we ze niet", steekt hij van wal.

Hij zal er eens in vallen

Net als vorige week tegen Sparta, kwam PEC vroeg op achterstand. "Het zit daarin ook echt niet mee, want de eerste keer dat ze voor de goal komen is het weer raak. En daarna hebben we best wel wat los gespeeld. Goed gedaan, kansen gecreëerd. Die bal van Gervane Kastaneer was paal, lat, keeper, weet ik veel. Maar ja, hij zal er ook eens een keer in vallen. Ik denk dat een gelijke stand zeer terecht was geweest bij de rust."

Superieur

Langeler vond zijn ploeg de eerste helft goed eindigen en de tweede nog beter beginnen: "De eerste vijftien minuten, tot de kans van Dean Huiberts hebben we echt gedomineerd. We hebben constant de bal gehad, het los gespeeld, Utrecht heeft niets gecreëerd. Wij hadden ze vast bij de haren en de nek, maar ons probleem dat we dan een keer een goal moeten maken. Dus tot aan de 2-0 waren wij superieur en heel veel beter."