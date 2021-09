Wout Droste blijft nog een jaar op IJsland na krankzinnig lijfsbehoud: "Leek wel of we kampioen zijn geworden"

De club ging op bezoek bij Keflavik en beide ploegen konden er nog uit vliegen. "Ik ben hier half juli gekomen, toen stond de club stijf onderaan", aldus Droste gisteravond tegenover Radio Oost. "De uitdaging was om erin te blijven. De laatste weken voetbalden we steeds beter en we haalden ook wat punten, maar we stonden nog niet veilig. Onze tegenstander van vandaag moesten ook zorgen dat ze erin bleven. Dus het ging er echt om vandaag."

2-0 achterstand goedmaken

"Het was een pot, dat was niet normaal", begint voormalig speler van FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles over de wedstrijd. "Ten eerste heel veel wind. Wij voetbalden de hele wedstrijd beter, maar we stonden ook 2-0 achter. Uiteindelijk wonnen we met 3-2. Die ontknoping, het leek wel of we kampioen zijn geworden. Het was echt een groot feest, met alle fans erbij. Niet dat dat er veel zijn, als er 300 zitten is het al veel."

Nog een jaar IJsland

Door de handhaving blijft Droste nog een jaar op IJsland. "Er was vooraf afgesproken dat mijn contract niet verlengd zou worden als we zouden degraderen, maar nu wordt de optie automatisch gelicht. Ik vind het hier prachtig."

Speciaal een camera gekocht

Droste ging het avontuur aan en bevalt hem uitstekend. Hij ziet dan ook veel op het mooie IJsland. Foto's deelde hij echter nog niet veel op social media. "Dat ga ik nog wel doen, want er zijn zoveel mooie dingen hier. Ik heb ook al heel veel gezien. Ik heb hier speciaal een camera voor gekocht. Om alles vast te kunnen leggen. Maar dat moet ik allemaal nog een beetje uploaden, maar dat ga ik zeker nog doen. Het is ongekend, vulkanen, gletsjers, van alles."

Laatste speeldag

"Ik ben hier niet gekomen om de toerist uit te hangen, maar echt om te voetballen en handhaving te bewerkstelligen. Dat is me gewoon gelukt. En wederom op de laatste speeldag. Dat gebeurde me al vaker in m'n carrière. Vorig jaar promoveerde ik met Go Ahead op de laatste speeldag, het kampioenschap met Cambuur, Europees voetbal met Heracles. Allemaal mooie herinneringen, net als dit."

IJsland is geweldig

Droste ging niet voor het goede salaris naar IJsland: "Nee, dat valt nog wel tegen. Het is een duur land, Maar geld is niet de reden waarom ik hierheen ben gegaan. Ik wilde gewoon een ander land ervaren. En ik moet zeggen dat het me supergoed is bevallen om deze keuze te ervaren. IJsland is geweldig. Omdat ik hier hele nette en leuke mensen tegenkom. Het geeft me gewoon een warm gevoel. En daarnaast is de omgeving niet normaal mooi."