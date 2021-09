Onherkenbaar Go Ahead Eagles kansloos onderuit bij AZ

Go Ahead Eagles heeft vanmiddag een kansloze nederlaag geleden bij AZ. Van de ploeg die het PSV midweeks erg lastig maakte, was weinig over en AZ had een makkelijke middag: 5-0.

Het duels was pas een kleine vier minuten onderweg toen het al 1-0 was. Vangelis Pavlidis vond Jesper Karlsson en die schoot de 1-0 achter Warner Hahn. Nadat Inigo Cordoba een voorzet van Boyd Lucassen hoog over kopte, was aan de andere kant Albert Gudmundsson gevaarlijk. Hij schoot op de buitenkant van de paal na een mooie combinatie. Na een kwart wedstrijd was er de eerste echt goede kans voor Go Ahead. Cordoba vond landgenoot Marc Cardona, maar hij kopte in de handen van doelman Peter Vindahl Jensen.

De Wit verdubbelt score

Na een half uur werd de score verdubbeld. Dani de Wit kopte een voorzet van Yukinari Sugawara achter doelman Warner Hahn. Owen Wijndal was kort daarna al dicht bij de derde, maar dit keer bracht Hahn wel redding. De Wit schoot even later hard op de paal na een fraaie actie. Kort voor rust kwam Hahn goed weg toen hij een schot van Karlsson in tweede instantie alsnog uit zijn doel hield. Het bleef in de eerste helft bij 2-0.

Beukema valt in

In de tweede helft vielen aanvankelijk weinig grote kansen te noteren. Na ruim een uur was er een goede redding van Hahn op een hard schot van Gudmundsson. Aan de andere kant was Bas Kuipers gevaarlijk, maar zijn schot vloog over het doel van de Alkmaarders. Twintig minuten voor het einde was er een mooi moment voor Sam Beukema. De verdediger viel bij AZ in tegen zijn oude club en werd toegejuicht door zowel de fans van AZ als Go Ahead.

Nog drie late treffers

De score liep nog verder op in Alkmaar. Karlsson maakte vanaf de stip de 3-0 nadat de VAR had ingegrepen. Higler vond het in eerste instantie geen overtreding van Hahn, maar besloot na het zien van de beelden toch anders en dus was de derde voor AZ een feit. Kort erna maakte Zakaria Aboukhlal ook al de 4-0. De Wit was nog dicht bij de 5-0, maar schoot voorlangs. Tijjani Reijnders maakte die 5-0 wel. Hij schoot heel fraai van afstand binnen. Een grotere uitslag bleef Go Ahead bespaard.

AZ - Go Ahead Eagles 5-0

1-0 Karlsson (4)

2-0 De Wit (29)

3-0 Karlsson (83/strafschop)

4-0 Aboukhlal (85)

5-0 Reijnders (90+1)

Arbiter: Higler

Geel: De Wit, Pavlidis, Hahn, Deijl, Nauber

AZ: Vindahl Jensen; Sugawara, Hatzidiakos (Beukema/70), Martins Indi, Wijndal (Witry/46); Midtsjø, De Wit, Reijnders; Gudmundsson (Evjen/66), Pavlidis (Aboukhlal/84), Karlsson.

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Lucassen (Rommens/39), Botos (Bourhane/62), Brouwers (Berden/83); Córdoba, Cardona (Lidberg/62), Oratmangoen (Heil/62).