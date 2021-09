FC Twente boekt bij Heerenveen vierde opeenvolgende zege

FC Twente-verdediger Luka Everink maakte in Friesland zijn basisdebuut voor de Enschedese formatie. Hij verving op de rechtsback-positie Giovanni Troupee. De Enschedeërs hebben de laatste weken patent op het maken van vroege treffers. Net als Vitesse en AZ moest ook Heerenveen er zondagmiddag aan geloven. Al na zeven minuten ging de bal op de stip toen Heerenveen-verdediger Ibrahim Dresevic een overtreding maakte in het zestienmetergebied. Voor de tweede keer dit seizoen bleef Ricky van Wolfswinkel koelbloedig vanaf elf meter: 0-1.

Wereldgoal Zerrouki afgekeurd

Heerenveen had weinig in de melk te brokkelen in de eerste helft en wist weinig uit te richten tegen het sterk spelende Twente, dat dicteerde en via een fantastisch geplaatst afstandsschot van Ramiz Zerrouki op 0-2 dacht te komen. Echter, in de aanloop naar zijn fraaie uithaal stond Van Wolfswinkel buitenspel en zodoende ging er een streep door de treffer van de Algerijn.

Rots

Tien minuten later bracht Twente alsnog het verdiende tweede doelpunt op het scorebord. Daan Rots, die afgelopen donderdag tegen AZ zijn eerste seizoenstreffer aantekende, profiteerde optimaal van een afgrijselijke terugspeelbal van Milan van Ewijk. De buitenspeler uit Groenlo passeerde doelman Erwin Mulder en schoof eenvoudig de 0-2 binnen.

Eigen doelpunt Van Beek

Na rust bleef de formatie van Ron Jans goed op de been tegen een uitgeblust Heerenveen, dat weinig tot niets wist te creëren. Halverwege de tweede helft werd het zelfs 0-3 voor de bezoekers en daarbij mocht Twente Sven van Beek dankbaar zijn. De verdediger van de thuisploeg schoot de bal in zijn eigen doel en dat betekende alweer zijn negende eigen doelpunt in de Eredivisie: 0-3.

Heerenveen herpakt zich

Toch was dat niet de definitieve nekslag, want Heerenveen kwam een kwartier voor tijd terug tot 1-3 dankzij Timor Halilovic, wiens inzet getoucheerd werd en daardoor was Twente-doelman kansloos. De spanning was even later helemaal terug toen Henk Veerman voor de aansluitingstreffer zorgde. Heerenveen ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar Twente bleef op de been en daardoor pakken de Tukkers de vierde opeenvolgende zege: 2-3.

sc Heerenveen - FC Twente 2-3

0-1 Van Wolfswinkel (9/strafschop)

0-2 Daan Rots (42)

0-3 Van Beek (eigen doelpunt/67)

1-3 Halilovic (74)

2-3 H. Veerman (81)

Arbiter: Manschot

Geel: Musaba, J. Veerman, Dresevic

sc Heerenveen: Mulder (Mous/46); Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Woudenberg; Madsen (Stevanovic/61), Halilovic, J. Veerman; Musaba (Nygren/61), H. Veerman, De Jong (Van der Heide/28).

FC Twente: Unnerstall; Everink (Pleguezuelo/63), Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki (Brama/63), Vlap, Sadílek; Rots, Van Wolfswinkel (Ugalde/79), Limnios (Misidjan/79).