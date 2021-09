Bevlieging Burgzorg voldoende voor minieme thuiszege Heracles

De tweede thuiszege op rij is een feit voor Heracles Almelo. Na de overwinning van vorige week tegen AZ werd zondag ook RKC Waalwijk verslagen in het eigen Erve Asito. De formatie van Frank Wormuth won met 1-0 dankzij een bevlieging van Delano Burgzorg.

Met een ongewijzigd elftal ten opzichte van de doordeweekse nederlaag bij Cambuur ging Heracles op jacht naar de tweede overwinning van het seizoen. Toch was het RKC dat in de beginfase een licht overwicht had in Almelo, maar grote kansen leverde dat niet op voor de Waalwijkers. Alleen Jens Odgaard zag zijn schot halverwege de eerste helft gekraakt worden.

Burgzorg

Heracles kroop gaandeweg meer uit zijn schulp en dat resulteerde na een krap half uur in een fikse mogelijkheid voor Delano Burgzorg. De vleugelspits wist uiteindelijk niet te profiteren van een defensieve fout van RKC. Even later moest doelman Etienne Vaessen handelend optreden bij een inzet van diezelfde Burgzorg.

Initiatief Heracles

Na rust greep Heracles meer het initiatief en dat wierp bijna direct zijn vruchten af. Basaçikoglu brak door vanaf rechts, maar zag zijn inzet net naast het doel van Vaessen verdwijnen. Na een uur spelen was het wél raak voor de Almeloërs. Burgzorg dribbelde langs zijn directe tegenstander en verraste met een hoog schot doelman Vaessen, die daarbij niet geheel vrijuit ging: 1-0.

Vloet vergeet duel te beslissen

In het vervolg bleef Heracles druk zetten op het doel van RKC en werd gepoogd de beslissing vroegtijdig te forceren. Rai Vloet had een kwartier voor tijd de 2-0 op zijn schoen, maar na een steekpass van invaller Sinan Bakis vond de aanvallende middenvelder Vaessen op zijn weg. Uiteindelijk bleef Heracles in de slotfase betrekkelijk eenvoudig op de been en zo werd de tweede zege van het seizoen over de streep getrokken.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 1-0

1-0 Burgzorg (60)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Gaari

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester (Les/69), Quagliata; Schoofs (Kiomourtzoglou/57), Vloet, De la Torre; Basaçikoglu (Azzaoui/57), Sierhuis (Bakis/57), Burgzorg (Amissi/81).



RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Touba, Lutonda (Stokkers/ 71); Azhil (El Bouchataoui/70), Bel Hassani (Van den Buijs/71), Anita; Odgaard, Kramer (Daneels/ 53), Bakari.