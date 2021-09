Ron Jans lovend over driepunter: "De baas zijn in Heerenveen, dat is heel knap"

Ron Jans was zondagmiddag in zijn nopjes met de overwinning van FC Twente op bezoek bij Heerenveen. Zijn ploeg versloeg de Friezen in het Abe Lenstra Stadion met 3-2 en dat leverde een tevreden gevoel op bij de oefenmeester.

"In de eerste zeventig minuten waren we gewoon de baas in Heerenveen en dat vind ik gewoon heel knap", zei Jans afloop. "Vorig jaar speelde we hier gelijk en toen waren we ook de betere ploeg. Dus in dat kader is de zege van vandaag wel gerechtigheid."

Beter voetballen

"Wij kunnen echt goed voetballen", vervolgt hij. "In de eerste wedstrijden moesten we het vooral van het knokken hebben. Nu zie je dat we ook beter kunnen voetballen en dat heb je vandaag bij vlagen echt goed kunnen zien."

Kritiek

Toch was Jans ook kritisch op zijn ploeg. "Bij hoekschoppen tegen anticiperen we niet goed als de tegenstander de bal kort neemt. Dat deden we vorige week tegen AZ ook al niet goed. Er moet iemand van ons uitlopen om de voorzet te blokken. Daarnaast stond Veerman bij het tweede doelpunt veel te vrij. Maar als je wint, sta je altijd open voor kritiek", besloot de trainer van Twente.