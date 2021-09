Uitslagen zondagvoetbal: Achtklapper voor Schalkhaar en 't Centrum

Het seizoen in het lagere amateurvoetbal is ook begonnen op zondag. En op de eerste speeldag vielen er direct genoeg doelpunten te noteren. Hieronder een overzicht.

In de 1e klasse E begonnen Rohda Raalte, TVC'28 en Stevo met een overwinning. Rohda maakte er vier en is daarmee de nummer twee achter RKHVV. Schalkhaar maakte er 8 tegen Vogido en is daarmee de koploper in de 2e klasse J. Ook NEO, Bon Boys, Achilles'12, ATC'65 en Eilermark uit onze provincie wonnen.

Vier Overijsselse clubs pakten de eerste driepunten in de 3e klasse A. RSC, De Tukkers, Saasveldia en Losser wonnen hun openingsduel. In Noord boekten Oldemarkt en Steenwijkerwold een zege. KOSC is in de 4e klasse A de eerste koploper na een 3-0 zege op UD Weerselo en Haarle pakte de koppositie in de 4e klasse G. Daarvoor was een 2-0 zege op Broekland voldoende. In de 5e klasse A was er ook een achtklapper. 't Centrum won van Vosta met 8-1. Hengelo won daar met 6-1 van Mariënheem.