Kuipers realistisch na flinke nederlaag in Alkmaar: "Het zat er gewoon niet in"

Er was zondag weinig eer te behalen voor Go Ahead Eagles. De Deventenaren, die in de doordeweekse speelronde nog veel lof kregen voor het sterke spel tegen PSV, gingen kansloos onderuit bij AZ. In Alkmaar werd het maar liefst 5-0. Verdediger Bas Kuipers was realistisch na afloop.

"Vervelend, je wilt niet zo verliezen. Maar aan de andere kant heb je alle wedstrijden tot nu gespeeld met een goede instelling en met goed voetbal, voor ons doen. Uiteindelijk zat het er vandaag niet in", schetste de linksback.

Derde wedstrijd in een week

"Waar dat aan ligt? Dat vind ik moeilijk aan te geven. Misschien toch omdat het de derde wedstrijd in een week tijd is", vervolgt Kuipers. "AZ is natuurlijk gewoon een goede ploeg, dat moeten we niet onderschatten. Het is vervelend dat de eerste bal op de doel er direct in gaat en even later die tweede er ook gelijk in vliegt. Dat is gewoon heel zuur. Dat geluk zit ons tot nu toe ook niet mee, ook niet in de andere wedstrijden."

Focus op volgende week

Kuipers probeert de grote uitslag snel te vergeten. "Het is vervelend dat het 5-0 wordt. Maar daar moet je niet teveel aan hechten. Je verliest een wedstrijd en je weet dat je als Go Ahead zijnde wedstrijden hebt waarin je weinig in te brengen hebt. Zo was het vandaag en dat is vervelend, maar we moeten ons gewoon weer focussen op volgende week."