Uitslag Duitse verkiezingen: is winnaar Olaf Scholz van de SPD goed voor Overijssel?

Die vraag is moeilijk met ja of nee te beantwoorden. Volgens Duitslandkenner Thomas Boom wil het niet direct zeggen dat Overijssel uit beeld gaat raken, maar hij plaatst wel een kanttekening. "Scholz komt uit Hamburg en staat wat verder van de grens af. Het kan zijn dat hij meer samenwerking gaat zoeken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Frankrijk. Nederland zal echt goed zijn best moeten doen om in beeld te blijven", zegt Boom.

Uitslag verkiezingen Duitsland 2021 (Foto: RTV Oost / Pixabay)

Ook al heeft CDU/CSU een flinke nederlaag geleden, het is nog altijd mogelijk dat zij toch de bondkanselier leveren in de persoon van Armin Laschet. "Het kan nog alle kanten opgaan. Zowel CDU/CSU als de SPD kan met andere partijen gaan praten om een coalitie te vormen. In dit geval zullen dat de FDP en Die Grünen zijn", zegt Boom.

Als Armin Laschet toch bondkanselier wordt, zal de huidige samenwerking voortgezet worden. "Laschet is geboren in Aken en voelt zich een halve Nederlander, dat is een voordeel", zegt Boom.

Formatie

SPD en CDU/CSU zaten de afgelopen jaren samen in een coalitie, maar lijken die samenwerking vooralsnog niet te willen verlengen. Dat betekent dat de FDP (11,5 procent) en De Groenen (14,8 procent) in beeld komen als voor de hand liggende coalitiepartners. Dat beaamde ook Scholz, die maandag applaus en bloemen kreeg bij het hoofdkwartier van zijn partij in Berlijn. "De kiezers hebben duidelijke taal gesproken. Ze hebben duidelijk gemaakt wie de volgende regering moet vormen", zei hij. "Ze hebben drie partijen versterkt: de sociaaldemocraten, Groenen en FDP."

Duitslanddeskundige Thomas Boom zegt dat het weleens zeer lange onderhandelingen kunnen worden. "Bij de vorige verkiezingen duurde het zes maanden voordat er een regering was. Nu zeggen ze dat ze voor de kerst klaar willen zijn. Ik denk dat we in de komende dagen al kunnen zien welke kant het opgaat", zegt Boom.

Verschillen

Grote verschillen zijn er niet tussen de twee grootste partijen en in Nederland zullen we er niet direct iets van merken. "Digitalisering is wat alle partijen echt aan willen pakken. Daarin loopt Duitsland echt nog achter", zegt Boom.

Op details zijn er wel verschillen. "De SPD wil aan de belastingknoppen draaien en CDU/CSU niet. Mensen uit Nederland die in Duitsland wonen kunnen dat merken, net als bedrijven met een Duitse vestiging. Ook wil de SPD het minimumloon omhoog doen, dat is gunstig voor werkende Nederlanders in Duitsland", zegt Boom.