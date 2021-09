Burgemeester Rijssen-Holten: "Vuurwerkverbod is niet af te dwingen"

De kleine Arco hield het bij rotjes en hier en daar een vuurpijl. Maar de laatste jaren komt er geen vuurwerk meer in huis bij burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten. "We proosten op het nieuwe jaar en kijken wel naar het vuurwerk, maar daar blijft het bij."

Rijssen-Holten was vorig jaar de eerste Twentse gemeente waar carbidschieten werd verboden. "Zoals het er nu uitziet kan het traditionele carbidschieten doorgaan. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om het carbidschieten te verbieden. Het was niet gepast gezien de coronasituatie; de afgekondigde lockdown en het sociale aspect van samenkomen. Dit jaar zal het normaal gesproken weer toegestaan worden."

Anders dan vorig jaar

Rond oud en nieuw zal het dit jaar anders zijn dan vorig jaar, voorziet Hofland. "Vorige jaarwisseling konden we elkaar niet ontmoeten op de manier hoe we graag wilden door de coronamaatregelen. En dat is nu gelukkig anders. Ik hoop dat we met elkaar het jaar goed kunnen afsluiten en het nieuwe jaar starten. Vorig jaar gold het landelijke vuurwerkverbod en in gemeente Rijssen-Holten werd ook geen carbid afgeschoten in verband met het coronavirus. Dat zal dit jaar anders zijn en er zal weer meer vuurwerk en carbid te horen en te zien zijn. Natuurlijk hoop ik ook, zoals elk jaar, op een rustig en veilig verloop van de jaarwisseling."

Vorig jaar was sprake van controles op illegaal vuurwerk. Dat zal dit jaar niet anders zijn. "We zetten ons samen met de politie en het Openbaar Ministerie in om de stroom van illegaal vuurwerk richting Nederland in het algemeen en Twente in het bijzonder tegen te gaan. Dat gebeurt met controles langs de grens. Verder zal ook weer via het dark web geprobeerd worden zoveel mogelijk illegaal vuurwerk te onderscheppen."

'Verschillende belangen'

Was tijdens de vorige jaarwisseling sprake van een vuurwerkverbod vanwege de coronamaatregelen, dat zal dit jaar zeer waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Hofland ziet een verbod eigenlijk wel zitten. "Idealiter wel, maar reëel is het niet. Zo lang het kabinet geen keuze maakt voor een algeheel vuurwerkverbod, kan het niet afgedwongen worden. De regels zijn door de jaren heen al veranderd, bijvoorbeeld dat er officieel op 31 december vanaf zes uur 's avonds vuurwerk afgestoken mag worden. Vuurwerk blijft een kwestie met verschillende belangen, voor de één is vuurwerk traditie, voor de ander een last."

Van een centrale vuurwerkshow in de gemeente Rijssen-Holten zal het volgens Hofland niet komen. "Er is gekeken naar de mogelijkheid voor een centrale vuurwerkshow. Maar daar komt heel veel bij kijken. Je kunt je afvragen in hoeverre mensen afzien van zelf afsteken als je zo'n centrale show organiseert. En dan is het de vraag hoe je dat gaat handhaven. Daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor, zeker als je kijkt hoeveel overuren de politie en handhavers het afgelopen jaar gemaakt hebben."

'Verzorgingshuizen of kerken'

Vuurwerkvrije zones zullen er ook dit jaar zijn in de gemeente waar Hofland de scepter zwaait. "Vroeger was de periode waarin het mocht worden afgestoken langer en kon je mensen bij bepaalde plekken gewoon wegsturen. Nu die afsteektijd beperkt is tot alleen oudejaarsavond zal een vuurwerkvrije zone bijvoorbeeld ingesteld worden bij verzorgingshuizen of kerken."

Wat de burgemeester zelf gaat doen tijdens de jaarwisseling is nog niet helemaal duidelijk. "Mijn vrouw en ik proosten samen op het nieuwe jaar en daar wordt als gezegd geen vuurwerk bij afgestoken, maar we kijken buiten wel naar het vuurwerk. We zullen wel even de buurt in gaan, maar ik moet natuurlijk ook gewoon oproepbaar zijn. Misschien loop ik ook wel even mee met de politie. Vorig jaar kwam dat er niet van vanwege corona, maar dit jaar misschien wel. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad."