Langdurige storing verkeerslichten op kruising in Deventer leidt tot ongeval met gewonde

Een drie dagen durende storing van verkeerslichten heeft uiteindelijk gisteravond tot een ongeval geleid op de kruising van de Raalterweg-Herman Boerhaavelaan in Deventer. Dat de stoplichten het niet deden was vrijdag al bekend bij de gemeente, die voor en tijdens het weekeinde meerdere meldingen van de storing kreeg.

"Er is wel naar gekeken, maar het is in het weekeinde niet gelukt de storing te verhelpen", laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten.

Drukke kruising

De Raalterweg in Deventer is een doorgaande weg met veel verkeer. Dat de drukke kruising met de Boerhaavelaan en de Oosterwechelseweg met verkeerslichten is beveiligd, is bepaald geen overbodige luxe. Dat het uitvallen van stoplichten op deze weg mogelijk zou kunnen leiden tot ongelukken was enigszins te verwachten.

Desondanks benadrukt de politie dat ook in dit specifieke geval het veilig passeren van de kruising de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurders blijft. "Ook als de verkeerslichten uit staan, of op oranje blijven knipperen, wordt de voorrang via haaientanden geregeld", aldus een woordvoerder.

Aanrijding

Zondagavond verleende een autobestuurster, die vanaf de Herman Boerhaavelaan de Raalterweg wilde oversteken, geen voorrang aan een van rechts komende auto. Een aanrijding was het onvermijdelijke gevolg, waarbij de bestuurder die van rechts kwam gewond raakte. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste die het ongeval veroorzaakte bleef ongedeerd.

Defect lastig te verhelpen

De gemeente Deventer kreeg vrijdagochtend de eerste meldingen van de storing in de verkeerslichten. Volgens een medewerker van de storingsdienst bleek het defect lastig te verhelpen. Daarop is hulp van een gespecialiseerd bedrijf ingeroepen. "Dat bedrijf is in het weekeinde aan de gang gegaan om het probleem op te lossen. Maar ook toen is het niet gelukt om de verkeerslichten opnieuw in te regelen", laat een woordvoerder van de gemeente Deventer weten.

Waarom dat bedrijf er niet in slaagde om de reparatie uit te voeren is hem niet bekend. Feit is dat de verkeerslichten het hele weekeinde buiten werking bleven.

Maandagochtend werkten de verkeerslichten weer. "Het bedrijf waar de gemeente voor het onderhoud van verkeerslichten een contract heeft, is er toen in geslaagd om de zaak weer aan te gang te krijgen."

Meer storingen vorig jaar

Het is niet de eerste keer dat er storingen zijn in de verkeerslichten in Deventer. In 2020 waren er meerdere grote storingen. In mei vorig jaar waren de verkeerslichten dagenlang buiten werking op drukke kruispunten bij het winkelcentrum De Boreel, het station, de Zweedsestraat/Siemelinksweg en Holterweg/Piet van Donkplein. In juli en augustus bleven alle lichten op de drukke verkeersader N348 op rood staan, met een verkeerschaos tot gevolg.

Volgens de gemeentewoordvoerder waren de terugkerende problemen in de omgeving van de Holterweg, het Piet van Donkplein en verkeersknooppunt De Knoop (N348, Siemelinksweg, Zweedsestraat) vorig jaar het gevolg van dips in de stroomvoorziening. "Er zijn inmiddels voorzieningen gerealiseerd waardoor dat daar niet meer kan gebeuren."