Verdachte fatale steekpartij park Almelo langer achter tralies

De 29-jarige verdachte, een tattoo-artist met de bijnaam Visco, werd afgelopen zaterdag opgepakt in zijn woning aan de Boddenstraat. Visco is een bekende van politie en justitie. Al meerdere keren stond hij voor de rechter, waaronder voor mishandelingen. Veel omstanders noemen hem een heethoofd. Zijn advocaat kan, mag en wil niets kwijt.

Wat de relatie met het slachtoffer precies is geweest, is (nog) niet duidelijk. Veel mensen praten over het slachtoffer als een rustige, vriendelijke man. Jarenlang werkte hij bij een autobedrijf.

Serie dodelijke misdrijven

Het fatale incident was de derde in een serie dodelijke misdrijven in Almelo. Een week ervoor werden twee vrouwen omgebracht in het zogenoemde kruisboogdrama. De verdachte is niet aanspreekbaar, nadat hij was neergeschoten door de politie.

Een paar dagen daarvoor werd een omgebrachte vrouw gevonden in de bagageruimte van een auto, geparkeerd bij het lokale ziekenhuis. Haar partner is verdachte. Die heeft geprobeerd zich van het leven te beroven. Deze week wordt duidelijk of die verdachten langer vast worden gehouden.