Brug over spoor bij Witte Paarden vernoemd naar veteraan Rico Bos

De moeder van Rico met het boek dat ze schreef over haar zoon en zijn missie in Cambodja (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Brug over het spoor bij Witte Paarden vernoemd naar Rico Bos een militair die omkwam in Cambodja

De brug over het spoor bij Witte Paarden in de gemeente Steenwijkerland is vernoemd naar de omgekomen militair Rico Bos. In 1993 overleed hij toen hij was uitgezonden naar Cambodja.

De brug had nog geen officiële naam, maar werd in de volksmond 'de ijzeren brug' genoemd. De ouders van Rico onthulden gistermiddag een bordje met daarop de nieuwe naam: 'Marinier der eerste klasse Rico Bos'. Het is de eerste brug van ProRail die vernoemd is naar een omgekomen militair. De komende jaren volgen er meer.

Vrede

De vader van Rico vertelde dat zijn zoon vlak voordat hij naar Cambodja ging herhaaldelijk tegen zijn ouders zei: "ik ga er niet heen om te vechten, maar voor de vrede". Rico was toen 18 jaar. De vernoeming van de spoorbrug maakt volgens zijn vader de droom van Rico toch voor een deel waar.

Moeder zet missie voort

De moeder van Rico heeft in 2010 een bezoek gebracht aan meerdere plekken in Cambodja waar haar zoon kwam. Daarover heeft ze een boek geschreven. De opbrengst van dat boek is gegaan naar projecten in het land om mensen te steunen. Op die manier zet ze de missie voort waar haar zoon tot zijn dood in 1993 voor ging.

Veertig bruggen

In samenwerking met gemeenten en Rijkswaterstaat zullen er de komende jaren zo'n veertig bruggen een naam krijgen van een militair die tijdens een vredesmissie in het buitenland is omgekomen. Het doel is om militairen die in het verleden in het kader van de vrijheid hun leven gaven te blijven herinneren. Maar ook om er bij stil te staan hoe belangrijk het werk van de veteranen was voor vrede en veiligheid.

Het project met de vernoeming van bruggen en viaducten komt tot stand door een samenwerking tussen het Veteranen Platform, ProRail, de Koninklijke Marine en gemeenten.